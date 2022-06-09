Основные события, происходящие на фронте 24 канал собрал в одном материале. О самом актуальном и важном читайте ниже.

К теме Россияне готовят наступление на Славянск и контролируют большую часть Северодонецка: 105 день войны

05:40 Российские силовики пытаются взорвать моральный дух защитников Украины. Для этого стали проводить более активные психологические и информационные операции.

04:44 Алексей Арестович рассказал, что наши Вооруженные Силы в Херсонской области пошли в контрнаступление. Украинские бойцы нанесли урон врагу. В этих попытках похоронили где-то батальонно-тактическую русскую группу.

03:33 Российские военные снова обстреляли приграничную территорию Сумщины. Предварительно известно более 10 взрывов. Зафиксировали 14 взрывов, они прозвучали в направлении Катериновки, предварительно – ударили из миномета.

00:46 В Харькове снова раздались взрывы. После этого в городе вспыхнул пожар. Вскоре в городе полностью исчез телевизионный сигнал.