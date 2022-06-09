Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він каже, що те, що ЗСУ відстають від росіян у кількості зброї та боєприпасів, це не новина. Така ситуація була і на початку війни.

До теми Швидкими темпами ми не переможемо, налаштовуємось на довге протистояння, – військовий експерт

Експерт вважає, що це не трагедія. Він навів приклад Сєвєродонецька, де ще 3 – 4 тижні тому не було оптимізму, що там наші військові втримаються на довше, ніж 2 тижні.

"Проте наші ЗСУ тримають вже довше, а противник взяв паузу у штурмових діях. Це означає, що наша тактична майстерність суттєво зросла", – запевнив Черник.

За його словами, російські "Смерчі" і "Урагани" – це потужні установки.

Але в нас на підході М270, MLRS та HIMARS. Це набагато краще озброєння з більшою дальністю стрільби. Якщо "Точка-У" стріляє на 120 кілометрів, то MLRS – на 165 кілометрів,

– заявив експерт.

Він також розповів, що в нас є близько 150 тисяч одиниць артилерії (155-ти міліметрові установки), а це близько 4-ьох артилерійських бригад.

"Ми отримали їх багато. І радіус стрільби у цієї зброї більше, ніж 30 кілометрів. Наша лінія оборони тримається, ми нарощуємо свої зусилля по якості", – підтвердив Черник.

На кожних 10 наших пострілів, 9 – досягають цілі. А в окупантів навпаки – на 10 пострілів лише один досягає цілі. Але ми програємо у кількості. Але катастрофи тут немає,

– зауважив він.

Військовий експерт додав, що одна машина "Смерч" накриває 67 гектарів. "Одна машина MLRS М270 діє в них же діапазонах, але тут треба ще множити на 6", – відповів Черник.

До того ж, на його думку, точність "Смерчу" – сумнівна, водночас американське озброєння MLRS має точне наведення. Експерт каже, що один залп – це гарантоване знищення низки техніки.

Петро Черник про ситуацію зі зброєю в ЗСУ та окупантів:



До слова, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна вже отримала від партнерів, придбала на ринку, виготовила та передала Збройним Силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі. Але не від Росії.

Тому Резніков, як і всі інші представники влади, вкотре наголосив, що Україні конче потрібне важке озброєння. Затягувати з цим не можна.

Відео до теми – генерал США розповів про навчання ЗСУ з HIMARS