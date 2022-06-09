Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він розуміє, що суспільство хоче, щоб все було швидко, і Україна нарешті почала перемагати ворога.
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Проте, за його словами, реальність дещо інша. "Швидкими темпами цього (перемоги – 24 канал) відбуватися не буде", – заявив експерт.
Черник каже, що для нього, як військового експерта, ще на початку квітня говорити про те, що нам надійдуть американські РСЗВ – було фантастикою, проте це озброєння вже в дорозі.
Воно буде і я впевнений, що з кожним тижнем ці поставки будуть наростати… Тому без паніки, налаштовуємось на довге та серйозне протистояння,
– наголосив він.
Петро Черник вважає, що війна в Україні буде довгою:
Ситуація на фронті станом на 9 червня
- З ситуації на передовій помітно, що окупанти не відмовилися від своєї цілі – вони продовжують наступати на Сході, щоб повністю захопити Луганську та Донецьку області.
- Зокрема, окупанти наступають на Сіверському напрямку, хочуть встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Проте успіху в цьому вони наразі не мають.
- На Луганському напрямку ворог готується до проведення наступу на Слов’янськ з форсуванням річки Сіверський Донець.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує обстрілювати наші території з артилерії. Там окупанти намагалися наступати, але зазнали втрат та відступили, щоб відновити підрозділи.
- На Слов'янському напрямку російські загарбники продовжують спроби відновити наступ на Слов'янськ.
- На Харківському напрямку ворог в основному намагається утримати зайняті позиції. Також окупанти хочуть відновити втрачене становище, але всі ці спроби – невдалі.
- На Криворізькому, Запорізькому та Миколаївському напрямках ворог обороняється та намагається утримати зайняті рубежі, обстрілює позиції ЗСУ. Загарбники хочуть відновити там наступ, щоб вийти на адмінкордони Запорізької області.
- Противник розглядає подальші свої дії, якщо вони візьмуть під повний контроль Херсонську область. Так, у разі успіху Росія хоче захопити Миколаїв та підготуватися до наступу на Одесу.
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