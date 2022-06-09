Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він розуміє, що суспільство хоче, щоб все було швидко, і Україна нарешті почала перемагати ворога.

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Проте, за його словами, реальність дещо інша. "Швидкими темпами цього (перемоги – 24 канал) відбуватися не буде", – заявив експерт.

Черник каже, що для нього, як військового експерта, ще на початку квітня говорити про те, що нам надійдуть американські РСЗВ – було фантастикою, проте це озброєння вже в дорозі.

Воно буде і я впевнений, що з кожним тижнем ці поставки будуть наростати… Тому без паніки, налаштовуємось на довге та серйозне протистояння,

– наголосив він.

Петро Черник вважає, що війна в Україні буде довгою:



Ситуація на фронті станом на 9 червня

З ситуації на передовій помітно, що окупанти не відмовилися від своєї цілі – вони продовжують наступати на Сході, щоб повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Зокрема, окупанти наступають на Сіверському напрямку , хочуть встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Проте успіху в цьому вони наразі не мають.

, хочуть встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Проте успіху в цьому вони наразі не мають. На Луганському напрямку ворог готується до проведення наступу на Слов’янськ з форсуванням річки Сіверський Донець.

ворог готується до проведення наступу на Слов’янськ з форсуванням річки Сіверський Донець. На Бахмутському напрямку ворог продовжує обстрілювати наші території з артилерії. Там окупанти намагалися наступати, але зазнали втрат та відступили, щоб відновити підрозділи.

ворог продовжує обстрілювати наші території з артилерії. Там окупанти намагалися наступати, але зазнали втрат та відступили, щоб відновити підрозділи. На Слов'янському напрямку російські загарбники продовжують спроби відновити наступ на Слов'янськ.

російські загарбники продовжують спроби відновити наступ на Слов'янськ. На Харківському напрямку ворог в основному намагається утримати зайняті позиції. Також окупанти хочуть відновити втрачене становище, але всі ці спроби – невдалі.

ворог в основному намагається утримати зайняті позиції. Також окупанти хочуть відновити втрачене становище, але всі ці спроби – невдалі. На Криворізькому, Запорізькому та Миколаївському напрямках ворог обороняється та намагається утримати зайняті рубежі, обстрілює позиції ЗСУ. Загарбники хочуть відновити там наступ, щоб вийти на адмінкордони Запорізької області.

Противник розглядає подальші свої дії, якщо вони візьмуть під повний контроль Херсонську область. Так, у разі успіху Росія хоче захопити Миколаїв та підготуватися до наступу на Одесу.

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