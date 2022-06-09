Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он понимает, что общество хочет, чтобы все было быстро, и Украина наконец-то начала побеждать врага.

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Однако, по его словам, реальность несколько иная. " Быстрыми темпами этого (победы – 24 канал) происходить не будет", – заявил эксперт.

Черник говорит, что для него как военного эксперта еще в начале апреля говорить о том, что нам поступят американские РСЗО – было фантастикой, однако это вооружение уже в пути.

Оно будет и я уверен, что с каждой неделей эти поставки будут нарастать… Поэтому без паники, настраиваемся на долгое и серьезное противостояние,

– подчеркнул он.

Петр Черник считает, что война в Украине будет долгой:



Ситуация на фронте по состоянию на 9 июня

Из ситуации на передовой заметно, что кафиры не отказались от своей цели – они продолжают наступать на Востоке, чтобы полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

В частности, кафиры наступают на Северском направлении , хотят установить полный контроль над Северодонецком. Однако успеха в этом они пока не имеют.

, хотят установить полный контроль над Северодонецком. Однако успеха в этом они пока не имеют. В Луганском направлении враг готовится к проведению наступления на Славянск с форсированием реки Северский Донец.

враг готовится к проведению наступления на Славянск с форсированием реки Северский Донец. На Бахмутском направлении враг продолжает обстреливать наши территории из артиллерии. Там кафиры пытались наступать, но понесли потери и отступили, чтобы восстановить подразделения.

враг продолжает обстреливать наши территории из артиллерии. Там кафиры пытались наступать, но понесли потери и отступили, чтобы восстановить подразделения. На Славянском направлении русские захватчики продолжают попытки возобновить наступление на Славянск.

русские захватчики продолжают попытки возобновить наступление на Славянск. На харьковском направлении враг в основном пытается удержать занятые позиции. Также кафиры хотят восстановить утраченное положение, но все эти попытки – неудачны.

враг в основном пытается удержать занятые позиции. Также кафиры хотят восстановить утраченное положение, но все эти попытки – неудачны. На Криворожском, Запорожском и Николаевском направлениях враг обороняется и пытается удержать занятые рубежи, обстреливает позиции ВСУ. Захватчики хотят возобновить наступление, чтобы выйти на админграницы Запорожской области.

Противник рассматривает дальнейшие действия, если они возьмут под полный контроль Херсонскую область. Да, в случае успеха Россия хочет захватить Николаев и подготовиться к наступлению на Одессу .

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