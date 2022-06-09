Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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Он подчеркнул, что в ситуации на фронте заметно, что кафиры не отказались от своей цели – продолжает наступать на Востоке, чтобы полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Несмотря на большие потери, русская армия не перестает вести интенсивные боевые действия.

Какая ситуация на разных направлениях фронта по состоянию на 9 июня

Оккупанты наступают на Северском направлении , хотят установить полный контроль над Северодонецком. Однако успеха в этом они пока не имеют.

, хотят установить полный контроль над Северодонецком. Однако успеха в этом они пока не имеют. В Луганском направлении враг готовится к проведению наступления на Славянск с форсированием реки Северский Донец.

враг готовится к проведению наступления на Славянск с форсированием реки Северский Донец. На Бахмутском направлении враг продолжает обстреливать наши территории из артиллерии. Там кафиры пытались наступать, но понесли потери и отступили, чтобы восстановить подразделения.

враг продолжает обстреливать наши территории из артиллерии. Там кафиры пытались наступать, но понесли потери и отступили, чтобы восстановить подразделения. На Славянском направлении русские захватчики продолжают попытки возобновить наступление на Славянск.

русские захватчики продолжают попытки возобновить наступление на Славянск. Задачей российской армии является прорыв обороны ВСУ на Северодонецком и Бахмутском направлениях , с целью оцепления украинских защитников в районе Северодонецка и Лисичанска. Однако успеха там кафиры не имеют.

, с целью оцепления украинских защитников в районе Северодонецка и Лисичанска. Однако успеха там кафиры не имеют. На Харьковском направлении враг в основном пытается удержать занятые позиции и нанести удары по украинским военным. Оккупанты хотят восстановить утраченное положение, но все эти попытки – неудачны.

враг в основном пытается удержать занятые позиции и нанести удары по украинским военным. Оккупанты хотят восстановить утраченное положение, но все эти попытки – неудачны. На Криворожском, Запорожском и Николаевском направлениях враг обороняется и пытается удержать занятые рубежи, обстреливает позиции ВСУ. Захватчики хотят возобновить наступление, чтобы выйти на админграницы Запорожской области.

Противник рассматривает дальнейшие действия в случае взятия под полный контроль Херсонской области. В случае успеха Россия собирается захватить Николаев и подготовиться к наступлению на Одессу,

– объяснил Громов.

На Волынском, Житомирском, Киевском направлениях вдоль границы признаков формирования наступления противником не обнаружено.

На Черниговском, Конотопском, Сумском направлениях тоже активных действий оккупанты не предпринимали. Россияне совершают минометные и авиаудары.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба добавил, что в акватории Черного и Азовского морей до сих пор находятся российские корабли, которые наносят удары по украинской территории.

К слову, Алексей Резников подчеркнул , что ситуация на фронте – тяжелая. Украина теряет ежедневно до сотни своих защитников, еще до 500 получают ранения. Россия продолжает давить массой, однако сталкивается с мощным сопротивлением и несет огромные потери.

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