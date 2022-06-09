Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

До теми Знищення бригади ворога та ймовірна зачистка Сєвєродонецька за 2 – 3 доби: основне за 106 день

Він наголосив, що з ситуації на фронті помітно, що окупанти не відмовилися від своєї цілі – вони продовжують наступати на Сході, щоб повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Незважаючи на великі втрати, російська армія не припиняє вести інтенсивні бойові дії.

Яка ситуація на різних напрямках фронту станом на 9 червня

Окупанти наступають на Сіверському напрямку , хочуть встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Проте успіху в цьому вони наразі не мають.

, хочуть встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Проте успіху в цьому вони наразі не мають. На Луганському напрямку ворог готується до проведення наступу на Слов’янськ з форсуванням річки Сіверський Донець.

ворог готується до проведення наступу на Слов’янськ з форсуванням річки Сіверський Донець. На Бахмутському напрямку ворог продовжує обстрілювати наші території з артилерії. Там окупанти намагалися наступати, але зазнали втрат та відступили, щоб відновити підрозділи.

ворог продовжує обстрілювати наші території з артилерії. Там окупанти намагалися наступати, але зазнали втрат та відступили, щоб відновити підрозділи. На Слов'янському напрямку російські загарбники продовжують спроби відновити наступ на Слов'янськ.

російські загарбники продовжують спроби відновити наступ на Слов'янськ. Завданням російської армії є прорив оборони ЗСУ на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою оточення українських захисників у районі Сєвєродонецька і Лисичанська. Проте успіху там окупанти не мають.

з метою оточення українських захисників у районі Сєвєродонецька і Лисичанська. Проте успіху там окупанти не мають. На Харківському напрямку ворог в основному намагається утримати зайняті позиції та завдати ударів по українських військових. Окупанти хочуть відновити втрачене становище, але всі ці спроби – невдалі.

ворог в основному намагається утримати зайняті позиції та завдати ударів по українських військових. Окупанти хочуть відновити втрачене становище, але всі ці спроби – невдалі. На Криворізькому, Запорізькому та Миколаївському напрямках ворог обороняється та намагається утримати зайняті рубежі, обстрілює позиції ЗСУ. Загарбники хочуть відновити там наступ, щоб вийти на адмінкордони Запорізької області.

Противник розглядає подальші свої дії у випадку взяття під повний контроль Херсонської області. У разі успіху Росія збирається захопити Миколаїв та підготуватися до наступу на Одесу,

– пояснив Громов.

На Волинському, Житомирському, Київському напрямках уздовж кордону ознак формування наступу противником не виявлено.

На Чернігівському, Конотопському, Сумському напрямках – теж активних дій окупанти не проводили. Росіяни здійснюють мінометні та авіаудари.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу додав, що в акваторії Чорного та Азовського морів досі перебувають російські кораблі, які завдають ударів по українській території.

До слова, Олексій Резніков наголосив, що ситуація на фронті – важка. Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, ще до 500 зазнають поранень. Росія продовжує тиснути масою, однак стикається з потужним опором та зазнає величезних втрат.

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