Об этом 24 каналу рассказал исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Шаповалов. По его словам, Россия – это страна-людоед. И вся цивилизация отворачивается от оккупантов.

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Россия пытается получить хоть какой-то отклик от населения

Как отметил Шаповалов, сейчас в оккупантов остался едва ли не единственный нарратив, по которому они могут получить хоть какой-то отклик от населения, чтобы оно шло на войну. Это то, что они "потомки великой нации", победившей во Второй мировой войне.

В других нарративах они не получают значительных отзывов от обычных россиян. Здесь хоть что-то у них работает.

Именно эта патриотическая риторика. Она главная из того, что мы видим. Ибо все остальные истории на самом деле не имеют такого отзыва,

– отметил Шаповалов.

Еще одна история, которая более или менее работает – рассказ о собственной нищете. Пропагандисты призывают идти по контракту на войну, потому что это едва ли не единственная возможность пополнить домашний бюджет. Однако это до поры до времени, ведь "белых Лад" на всех не хватит.

Не знаю, что дальше они могут рекомендовать. Пусть дрова дают за своих детей. Страна-людоед. Именно это видит сегодня весь мир. И в принципе вся цивилизация отвернулась от России, которая загоняет себя все глубже в изоляцию.

– заметил Шаповалов.

Он убежден, что после войны от России останутся только некоторые куски бывшей империи. И с "пободобесием" также будет покончено.

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