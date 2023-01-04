Культ смерті – це одна з основних ознак фашистських режимів. Про це в стрімі 24 каналу розповів психолог Валентин Кім.

Варте уваги Новий етап війни, саміт миру та мапа Буданова: до чого Україні готуватись у 2023

Причини популярності Пригожина

Він відзначає, що в Росію культу смерті зайшов через культ мертвих – через повагу до загиблих у "великій вітчизняній війні". Тож російське суспільство було до цього достатньо готовим.

Пригожин – дуже цікавий персонаж цього культу. Не випадково його дуже багато зараз в інформаційному просторі. Чому? Тому що він справжній,

– відзначає Валентин Кім.

Він пояснює, що Євгеній Пригожин справді саме так і ставиться до загиблих і до чужої смерті. І в цьому є щось таке, що приваблює людей, які вже розуміють, що вони ідуть на смерть.

"Для них є важливим, щоб вони бачили, що хтось знецінює смерть. "Ну смерть – і смерть, ну загинеш – і загинеш", – пояснює психолог.

Тож таке знецінення життя та здоров'я є привабливим для людей, які розуміють, що їм жити залишилося не довго. Тож фахівець певен, що з таким типажом лідера легко йти на смерть.

Валентин Кім про культ смерті в Росії: дивіться відео

Пригожин водночас і проблема для росіян

Психолог також зауважує, що в контексті Євгенія Пригожина є і проблема для росіян. Вона полягає в тому, що ватажок вагнерівців є тінню Путіна.

Це те, що ти намагаєшся приховувати в собі. Це те, чому ти не дозволяєш проявитися. Але в критичні часи тінь виходить на поверхню. Пригожин – це є тінь Путіна, це жрець смерті,

– заявив Валентин Кім.

Мовляв, саме Пригожин нині володіє мізками й душами росіян. Адже його зневажливе ставлення до життів своїх людей означає, що він ще більш зневажливо ставиться до життів інших людей.

"Проблема знову ж таки полягає в тому, що це руйнація державних засад у Росії. Ми ж бачимо, що він не тільки на фронті так зневажливо ставиться до російських вояків", – підкреслює психолог.

Так само зневажливо Євгеній Пригожин ставиться й до російських конституції, законів, чиновників до міжнародних інституцій.

Руйнація Росії вже розпочалася. І руйнує її саме оцей типаж Пригожина – людини, яка може "вбити" російський закон заради існування оцього бандитського російського формування,

– пояснив фахівець.

Культ смерті від Пригожина