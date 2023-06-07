Чи буде розростатися громадянська війна у Росії: про що свідчить зміна тону Кремля

У Росії на другий рік повномасштабного вторгнення в Україну відбуваються цікаві процеси. Ці процеси безпосередньо впливають на риторику Кремля.

Редакція 24 Каналу адаптувала для українських читачів колонку про зміну тону Росії, яка була опублікована на платформі для електронних публікацій Medium.

Дивіться також Країна коричневих ліній: чому Росія не поверне контроль над власними кордонами

Які процеси відбуваються всередині Росії

У Росії відбувається дещо цікаве. Перше – це усвідомлення того, що війна йде не дуже добре. У Бєлгородській області бігають маленькі "сині чоловічки". Вони використовують танки, які, здається, "позичили" у російської армії. Вони також використовують вертольоти з подібним походженням.

Усе це дуже нагадує те, що Москва робила у 2014 році, коли "зелені чоловічки" увійшли в Крим і на Донбас. Тоді вони знайшли танки в шахтах. Мабуть, в історії з Бєлгородщиною в місцевому магазині сільськогосподарських товарів був розпродаж танків.

Через кілька днів після цього депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив про провал будь-якої з цілей так званої "спецоперації". Затулін – представник "Єдиної Росії", партії Путіна.

Які у нас були цілі, офіційно заявлені на початку "військової операції"? Ви всі пам'ятаєте – денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України та захист жителів "Донецької та Луганської народних республік", які весь цей час страждали. За яким із цих пунктів ми досягнули результатів на сьогодні? За жодним,

– обурюється Затулін.

Що більше, на його думку, деякі цілі так званої "СВО" втратили будь-який сенс.

"Наприклад, нейтралітет України. Який сенс у цій вимозі? Наразі жодного. Вона не буде нейтральною, якщо продовжуватиме існувати", – заявив Затулін.

Він також не сумнівається, що Україна продовжить існувати, адже отримує підтримку з боку Заходу.

На що вказує зміна тону в Кремлі

Автор колонки зазначає, що в Росії відбулася зміна тональності. Зміна риторики в Росії – "це найкраще визнання того, що чого б Росія не намагалася досягти їй це не вдасться".

Також на те, що в Росії справи йдуть не дуже, вказує потреба в евакуації прикордонних районів. Зокрема, у Держдумі закликали уряд Росії якнайшвидше евакуювати дітей з усіх регіонів, що межують з Україною.

Голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна опублікувала відповідне доручення, яке підписали й інші парламентарії. У документі депутати пояснили, що в Бєлгородській області різко посилилися обстріли. Аналогічному ризику піддаються жителі Брянської, Курської та Воронезької областей.

Евакуації на війні не рідкість, як пише автор публікації. Однак вона відбувається усередині Росії, що ускладнить Кремлю виправдання війни, навіть якщо дезінформація зростатиме.

Також евакуація вказує на те, що війна переросла на територію Росії.

Автор колонки нагадує цитату речника Кремля Дмітрія Пєскова: "Путін був, є і буде відкритий для будь-яких контактів для досягнення цілей Росії іншими засобами, крім так званої "СВО".

"І що це, "СВО" йде не за планом, чи що?", – ставить риторичне питання автор.

Вертикаль влади зацікавлена тільки у своєму виживанні

Увагу автора привернули "будь-які інші засоби", якими Росія нібито готова досягати поставлених цілей.

Реальність така, що в цей момент вертикаль влади під загрозою. Це підводить мене до того, як працює російська система. Верхівка занепокоєна виживанням вертикалі влади. Про простих росіян ніхто не турбується,

– мовиться у колонці.

У певному сенсі, як пише автор, знать завжди дбала лише про своє виживання, коли простий народ був одноразовий. На підтвердження цього автор наводить кремлівські наративи:

Путін готовий "здати" кордон, головне – захистити Москву: що стоїть за створенням нових військових округів в Росії;

на тлі невдач в Україні країна-агресор раптом вирішила "реформувати" армію, серед іншого, серйозно збільшивши її чисельність;

Втім, реалізація цих планів вже викликає сумніви як у пересічних росіян, так і безпосередньо в окупантів.

За словами автора, вертикаль готова до втрати кордону заради збереження контролю над владою.

Попри те, що метою війни було захистити кордон від НАТО. Відмова від цих прикордонних регіонів, якщо це станеться, скоротить відстань до Москви приблизно до сорока кілометрів. Це поразка, але вона може стати свого роду перемогою. Саме так змінюється наратив,

– мовиться у колонці.

Добровольці відвертають увагу російських сил

Автор статті пише про роль руху російських добровольців у Бєлгородській області. Рух добровольців створює серйозні проблеми для Росії.

У колонці йдеться, що Росія більше не контролює Шебекіно в Бєлгородській області, а опір місцевих жителів зростає. У РДК заявляють, що мета їх дій – це відтягнути на себе війська з прикордонних районів і фронту.

Крім того, в РДК кажуть, що бєлгородська влада жодним чином не допомогла місцевим жителям в евакуації. У момент, коли почалися бойові дії, місцеве населення почало хаотично тікати до Бєлгорода.

Насправді влада допомагає мешканцям в евакуації, але бере за це гроші.

Той факт, що у повстанців з'явилася оперативна база на території самої Росії – має велике значення,

– зазначає автор і додає, що, швидше за все, проблеми для системи зростатимуть.

Населені пункти і села, розташовані безпосередньо на кордоні, обстрілюються за допомогою авіації і артилерії, бронетехніки російської армії.

"Те, що Росія використовує ту ж тактику, не повинно нікого шокувати. У російської армії є лише один спосіб діяти: груба сила. Це буде поширюватися, оскільки росіяни в прикордонних регіонах швидко дізнаються, що вони одноразові. Але є невелика зміна в наративі. Час покаже, але на мою думку, ця громадянська війна буде розростатися", – резюмує автор колонки.