Без тат лишилось 12 дітей: російська ДРГ розстріляла 6 лісівників на Сумщині й знущалась з тіл

Днями у Шосткинському районі Сумської області російські загарбники вбили шістьох працівників лісгоспу. Раніше в ОВА зазначали, що це був артилерійський вогонь, проте згодом стало відомо, що це не так.

Керівник філії "Свеське лісове господарство" Олег Закусило розповів, що насправді мирних працівників розстріляла російська ДРГ. Окрім того, вороги півтори доби навмисно не давали можливості забрати тіла з місця трагедії.

Дивіться також Росіяни вдарили по дитячому будинку-інтернату: у ДСНС показали, як рятували людей

Біда трапилась на лісовій дорозі між селом Стара Гута та Голубівка. Загиблі – працівники філії "Свеське лісове господарство" державне підприємство "Ліси України".

Що відомо про вбивство лісівників на Сумщині

Раніше була інформація, що це був артобстріл, але це не так. Зайшла ворожа ДРГ, яка впритул розстріляла наших співробітників,

– розповів Закусило.

За його словами, шість працівників поїхали здійснювати облік лісових насаджень в прикордонні. Перед цим від військових отримали дозвіл на роботу. Працівників їхало шестеро, щоб швидше зробити роботу.

"Спочатку ДРГ почала обстрілювати село, лісівники це почули та вирішили виїхати з того місця, де перебували. На лісовій дорозі, як виявилось, була засідка ДРГ, яка їх і розстріляла", – пояснив деталі трагедії керівник філії "Свеське лісове господарство".

Він додав, що цинізм росіян полягав у тому, що вони навмисно не давали забрати тіла загиблих півтори доби. Адже над місцем розстрілу літав ворожий дрон.

"Не було можливості забрати тіла наших колег. Зараз їх забирають, перевантажують в іншу автівку, потім повезуть на розтин, потім похорон", – сказав Олег Закусило.

У Північному лісовому офісі розповіли, що від рук російської ДРГ загинули:

48-річний лісничий Сергій Волков;

33-річний помічник лісничого Іван Романченко;

майстри лісу 35-річний Андрій Бураков;

31-річний Олександр Глушенко;

33-річний Сергій Заболотний;

50-річний Андрій Михайленко.

Олег Закусило розповів, щоб без тат залишились 12 дітей.

Наприклад, у лісничого Сергія Волкова (йому було 48 років) залишилось чотири дитини – дві доньки та два сини. У 50-річного Андрія Михайленка, який нещодавно відмітив свій ювілей – двоє синів та донька, у 35-річного Андрія Буракова – маленький син, у 31-річного Олександра Глущенка – маленька донька, у 33-річного Сергія Заболотного – дві маленьких доньки, у 33-річного Івана Романченка – маленький син,

– пояснив Закусило.



Шестеро лісівників загинули на Сумщині