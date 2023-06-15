Без пап осталось 12 детей: российская ДРГ расстреляла 6 лесоводов на Сумщине и издевалась над телами
Источник:ТСН
На днях в Шосткинском районе Сумской области российские захватчики убили шестерых работников лесхоза. Ранее в ОВА отмечалось, что это был артиллерийский огонь, однако впоследствии стало известно, что это не так.
Руководитель филиала "Свеское лесное хозяйство" Олег Закусило рассказал, что в действительности мирных работников расстреляла российская ДРГ. Кроме того, враги полтора дня намеренно не давали возможности унести тела с места трагедии.
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Беда случилась на лесной дороге между селом Старая Гута и Голубовка. Погибшие – работники филиала "Свеское лесное хозяйство" государственное предприятие "Леса Украины".
Что известно об убийстве лесоводов в Сумской области
Раньше была информация, что это был артобстрел, но это не так. Зашла враждебная ДРГ, которая в упор расстреляла наших сотрудников,
– рассказал Закусило.
По его словам, шесть работников уехали осуществлять учет лесных насаждений в пограничные. До этого от военных получили разрешение на работу. Работников ехало шестеро, чтобы побыстрее сделать работу.
"Сначала ДРГ начала обстреливать село, лесоводы это услышали и решили выехать с того места, где находились. На лесной дороге, как оказалось, была засада ДРГ, которая их и расстреляла", – объяснил детали трагедии руководитель филиала "Свеское лесное хозяйство".
Он добавил, что цинизм россиян заключался в том, что они намеренно не давали унести тела погибших полутора суток. Ведь над местом расстрела летал вражеский дрон.
"Не было возможности забрать тела наших коллег. Сейчас их забирают, перегружают в другой автомобиль, потом повезут на вскрытие, потом похороны", – сказал Олег Закусило.
В Северном лесном офисе рассказали, что от рук российской ДРГ погибли:
- 48-летний лесничий Сергей Волков;
- 33-летний помощник лесничего Иван Романченко;
- мастера леса 35-летний Андрей Бураков;
- 31-летний Александр Глушенко;
- 33-летний Сергей Заболотный;
- 50-летний Андрей Михайленко.
Олег Закусило рассказал, чтобы без пап осталось 12 детей.
Например, у лесничего Сергея Волкова (ему было 48 лет) осталось четыре ребенка – две дочери и два сына. У 50-летнего Андрея Михайленко, недавно отметившего свой юбилей – двое сыновей и дочь, у 35-летнего Андрея Буракова – маленький сын, у 31-летнего Александра Глущенко – маленькая дочь, у 33-летнего Сергея Заболотного – две маленьких дочки, у 33-летнего Ивана Романченко – маленький сын,
– объяснил Закусило.
Шесть лесоводов погибли на Сумщине