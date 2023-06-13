Жуткое известие сделал глава Сумской ОВА Владимир Артюх. По его словам, оккупанты открыли артиллерийский огонь.

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Накрыли артиллерией Гослесхоз

В результате атаки с артиллерии по Гослесхозу в Шосткинском районе оборвалась жизнь 7 работников. Глава ОВА подчеркнул, что их российские военные убили.

Враг продолжает уничтожать нас. Продолжает делать то, чтобы Украина сдалась. Этого не будет. Бог накажет, Вооруженные Силы победят. Вся Украина победит,

– подчеркнул он.

В Черниговской и Сумской областях неспокойно

В ОК "Север" поделились информацией об обстрелах областей за 13 июня. Согласно имеющейся информации, оккупанты продолжают терроризировать приграничные населенные пункты этих областей.

С 13:15 до 14:20 зафиксировали 21 приход по району населенного пункта Новая Гута. Вероятно, оккупанты били из ствольной артиллерии.

С 15:16 до 15:25 – 2 прихода по Леоновке. В этом случае враг мог бить из миномета 120-миллиметрового калибра.

С 15:43 до 16:15 зафиксировали 3 прихода в районе Голубовки. Предварительно, по ней могли бить из ствольной артиллерии.

С 17:30 до 18:20 было уже 11 приходов по району Старой Гуты. По ней россияне тоже могли бить из ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждений получил жилой дом.

С 18.03 до 18.45 было уже 6 приходов по Голубовке, которую могли обстреливать ствольной артиллерией.

С 17:47 до 18:05 было еще 3 прихода по Новой Гуте, которую россияне тоже накрывали ствольной артиллерией.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала,

– говорят в ОК "Север".

Напомним, что в ночь на 13 июня россияне цинично нанесли ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. В результате атаки по пятиэтажке погибли 11 человек: 8 мужчин, 2 женщины, а также 17-летний парень. Также известно о том, что ранения получили 36 человек.