В Хмельницкой ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги в регионе работали силы ПВО. К счастью, погибших нет, однако обломки ракет упали на дома.
К теме Прилеты в Харькове Россия попала в многоэтажку в Кривом Роге: что известно о ночной атаке
Обломки ракеты повредили 6 домов
Силам ПВО удалось перехватить вражескую ракету в Хмельницкой области, однако обломки, к сожалению, в воздухе не растворяются. Обломки российской ракеты рухнули и повредили 6 жилых гражданских домов.
В ОВА сообщили, что повреждения незначительны, а травмированных или погибших в результате вражеских обстрелов нет. В настоящее время на месте работают все соответствующие службы.
Заметим, что не во всех областях вражеская атака прошла без жертв. В Кривом Роге из-за российских обстрелов погибли 11 человек. Еще 34 человека получили ранения.
Ночью враг снова атаковал Украину
- Ночью 13 июня Россия нанесла по Украине двойной удар: стратегическую авиацию, а также несколько ударных дронов с южного направления. В общей сложности враг выпустил по стране 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 8 бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия и до 4 БпЛА "Shahed-136/131".
- Силы и средства ПВО сумели уничтожить 10 крылатых ракет и один ударный дрон. В городе Кривой Рог ракеты попали в жилищный сектор, в частности, в пятиэтажное здание и частное предприятие, а именно в склад с бутилированной водой, которую везли в Херсонскую область. В результате атаки по дому погибли 4 человека, а в результате атаки на склад – 7, среди них 17-летний юноша.
- Также ночью в Харьков "прилетели" "Шахеды". В результате попадания в состав в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БпЛА в автомобиль. Кроме того, поврежден фасад здания в Киевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших,
- Под утро россияне совершили повторную атаку из Каспийского моря тремя Ту-95мс. По предварительным данным, на этот раз в Украину долетела только одна крылатая ракета, она была уничтожена украинской ПВО.