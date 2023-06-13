У Хмельницькій ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги в регіоні працювали сили ППО. На щастя, загиблих немає, проте уламки ракет впали на будинки.
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Уламки ракети пошкодили 6 будинків
Силам ППО вдалося перехопити ворожу ракету у Хмельницькій області, проте уламки, на жаль, в повітрі не розчиняються. Уламки російської ракети впали та пошкодили 6 житлових цивільних будинків.
В ОДА повідомили, що пошкодження незначні, а травмованих чи загиблих внаслідок ворожого обстрілу немає. Наразі на місці працюють всі відповідні служби.
Зауважимо, що не у всіх областях ворожа атака минулася без жертв. У Кривому Розі через російський обстріл загинули 11 людей. Ще 34 людини зазнали поранень.
Вночі ворог знову атакував Україну
- Уночі 13 червня Росія завдала по Україні подвійного удару: зі стратегічної авіації, а також кількома ударними дронами з південного напрямку. Загалом ворог випустив по країні 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 8 бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію та до 4 БпЛА "Shahed-136/131".
- Сили та засоби ППО зуміли знищити 10 крилатих ракет та один ударний дрон. У місті Кривий Ріг ракети влучили в житловий сектор, зокрема, у п'ятиповерховий будинок та приватне підприємство, а саме у склад з бутильованою водою, яку везли у Херсонську область. Внаслідок атаки по будинку загинули 4 людини, а внаслідок атаки на склад – 7, серед них 17-річний юнак.
- Також вночі у Харків "прилетіли" Шахеди. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БпЛА в автомобіль. Крім цього, пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. На щастя, минулося без постраждалих.
- Під ранок росіяни здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищила українська ППО.