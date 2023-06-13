Воду зі складу, в який влучили окупанти, розвозили по усій Україні. Фури з водою звідти кілька днів тому поїхали і в Херсонську область, що постраждала від російського теракту на Каховській ГЕС. Про це розповів голова МВС Ігор Клименко у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Окупанти вдарили по цивільному складу

В підприємство росіяни випустили ракету вночі 13 червня. Вона знищила складське одноповерхове приміщення та спричинила пожежу на сусідньому складі, яку вже вдалося ліквідувати.

У складському приміщенні працювали 25 людей. Робота велася у цілодобовому режимі, адже воду зі складу розвозили і на території, що постраждали від підриву росіянами ГЕС. З-під завалів рятувальникам вдалося витягти тіла сімох загиблих. Серед них був і 17-річний хлопець. Ще троє людей отримали поранення і зараз отримують необхідне лікування.

Над пошуком тіл та розбором завалів працювали 44 рятувальники та 12 спецмашин.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що внаслідок нічного обстрілу загинули 11 місцевих жителів, ще 28 отримали травми. Нагадаємо, що Росія випустила ракету також і по житловому будинку, де загинули 4 людини – молода пара, літня людина та чоловік приблизно тридцяти років, особу якого ще не ідентифікували.

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