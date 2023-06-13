На жаль, є влучання у багатоповерхівку та підприємство. 24 Канал детальніше розповість все про ракетний удар у Кривому Розі.

Зверніть увагу Вранці ворог повторно атакував Україну: долетіла лише одна ракета

Руйнування у Кривому Розі

Внаслідок нічної атаки пошкоджені цивільні об’єкти та понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 осіб поранені, з них 19 – у лікарні.

Через удар досі горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратних метрів – його приборкують рятувальники.

Також є троє постраждалих на приватному підприємстві – їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. До того ж побиті 6 легкових машин.

Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда.

Окрім цього, пошкодження є у рятувальному підрозділі.

Зараз на місці трагедії працюють правоохоронці, рятувальники, медики та комунальники. Триває пошуково-рятувальна операція. Уточнюється кількість загиблих та постраждалих.

Наслідки ракетного удару у Кривому Розі / фото ОВА

Кількість жертв та поранених зростає

Станом на 10:30 ранку відомо, що 6 життів забрала нічна ракетна атака по Кривому Рогу. На потрощеному приватному підприємстві тривають рятувальні роботи. Там досі шукають людей, які можуть перебувати під завалами.

За уточненими даними, загалом є 25 поранених. Також до лікарів зверталися люди з гострою реакцією на стрес. Вони перенесли страшне потрясіння, але потроху оговтуються.

Відомо, що ще п’ятеро людей перебувають під завалами на двох об’єктах, які атакували росіяни цієї ночі.

На місці трагедії працюють відповідні служби / фото ОВА

Реакція влади

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей.

На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть,

– сказав український лідер.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що російські терористи вбивають цивільних. Вони думають, що покарання не буде.

"Більше Patriot, F-16, більше зброї і НАТО. Це гарантії безпеки для України і доказ того, що демократія сильна. Бо тільки сила та трибунал здатні зупинити російське зло", – зазначив він.

Важливо! Уночі 13 червня ворог завдав удару зі стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку. Загалом випущено 15 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.