Як виявилось, долетіла лише одна російська ракета. У підсумку її ліквідували наші захисники.

Важливо Попри шторм, російські кораблі на чергуванні: у ЗСУ оцінили загрозу атаки з Чорного моря

Що відомо про ранкову атаку України

Як розповіли у Повітряних силах ЗСУ, під ранок 13 червня окупанти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95МС.

За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку успішно знищено українською ППО.

Нічний удар по Україні

Уночі ворог завдав удару зі стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.

Загалом випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

На жаль, у місті Кривий Ріг – влучання ракет в житловий сектор, зокрема, п’ятиповерховий будинок.

Росія знову атакувала Україну 13 червня: що відомо