Як виявилось, долетіла лише одна російська ракета. У підсумку її ліквідували наші захисники.
Важливо Попри шторм, російські кораблі на чергуванні: у ЗСУ оцінили загрозу атаки з Чорного моря
Що відомо про ранкову атаку України
Як розповіли у Повітряних силах ЗСУ, під ранок 13 червня окупанти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95МС.
За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку успішно знищено українською ППО.
Нічний удар по Україні
Уночі ворог завдав удару зі стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.
Загалом випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА "Shahed-136/131".
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.
На жаль, у місті Кривий Ріг – влучання ракет в житловий сектор, зокрема, п’ятиповерховий будинок.
Росія знову атакувала Україну 13 червня: що відомо
- У Дніпропетровській ОВА повідомили, що зафіксовано удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК "Схід", але є і прильоти. Пошкоджені цивільні об’єкти. На жаль, понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 осіб поранені, з них 19 – у лікарні. Під завалами ще є люди.
- У Кривому Розі також побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда. Окрім цього, пошкодження є у рятувальному підрозділі. Усюди працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються.
- Через влучання у п’ятиповерхівку в Кривому Розі 4 осіб загинули, 23 – поранені, повідомили в МВС. Ще 8 осіб поранені через влучання в інші цивільні та господарські приміщення.
- Згодом стало відомо, що кількість жертв у Кривому Розі зросла до 6.
- За інформацією КМВА, ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, а проте всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці знищені. Інформації щодо жертв чи руйнувань не було.