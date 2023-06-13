Станом на ранок 13 червня російські ракетоносії заведені в пункти базування, ймовірно, через погіршення погоди. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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У Чорному морі немає ворожих ракетоносіїв

Водночас Гуменюк наголосила, що шторм, який зараз у Чорному морі, не настільки критичний, щоб не дозволити ракетоносіям ворога повернутися на чергування.

Тому цілком імовірно, що ці маневри будуть продовжуватися. Ми відстежуємо ситуацію,

– сказала вона.

Важливо. За словами Наталії Гуменюк, наразі в Чорному морі 5 бойових кораблів ворога, серед яких жодного ракетоносія!

Окупанти намагаються тримати в напрузі Сили оборони України

Крім того, представниця ОК "Південь" зазначила, що Росія намагається напружувати Сили оборони на всіх напрямках.

Це стосується і Чорноморського узбережжя. Зокрема, Гуменюк розповіла, що росіяни проводять ротацію ракетоносіїв і здійснюють підходи до пускових рубежів.

Потім, за її словами, уночі ракетоносії заводять у пункт базування, й атака відбувається у повітряний спосіб. Речниця ОК "Південь" зазначила, що ЗСУ вже вивчили тактику ворога.

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