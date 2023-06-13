Попередньо, для нападу на Київ ворог застосував крилаті ракети Х-101/555. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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Усі ворожі цілі знищила ППО
Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони (детальніше – звітах Повітряних сил та Генерального штабу),
– зазначив Попко.
Також додав, що інформація про жертв чи руйнування наразі не надходила. Однак, дані збираються та уточнюються.
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Що вже відомо про нічну атаку окупантів
- Ворог атакував Харків БпЛА "Шахед". На жаль, є влучання у цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а також складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюють.
- Олександр Вілкул повідомив, що в Кривому Розі російські терористи влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста. Зокрема, п'ятиповерховий будинок. Є постраждалі у вкрай тяжкому стані. Окрім того, ймовірно, під завалами перебувають люди.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі ворог застосував по Україні 14 крилатих ракет Х-101/555. 10 з них знищила наша ППО. Окрім того, окупанти завдали авіаційного удару 4 "шахедами", один дрон збили наші захисники.