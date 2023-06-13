Попередньо, ворог застосував крилаті ракети. Однак наші сили ППО відпрацювали на відмінно.

Важливо Ракета влучила у житлову багатоповерхівку у Кривому Розі – наслідки моторошні

Скільки ворожих цілей знищили

У Генштабі ЗСУ розповіли, що попередньо ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною.

Також ворог завдав авіаційного удару 4 "Шахедами", 1 – знищено нашими захисниками.

Є влучання

На жаль, у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші цивільні обʼєкти інфраструктури. Внаслідок цього є постраждалі у вкрай важкому стані. Наразі інформація уточнюється.

Обстріли з боку окупантів тривають

Протягом минулої доби окупанти застосували 2 крилаті ракети морського базування "Калібр" по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки.

Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби – загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки.

Унаслідок авіаудару по Авдіївці є поранені цивільні люди, пошкоджений будинок культури та житлові багатоповерхівки.

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