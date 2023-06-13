Предварительно, враг применил крылатые ракеты. Однако наши силы ПВО отработали на отлично.
Важно Ракета попала в жилую многоэтажку в Кривом Роге – последствия жуткие
Сколько вражеских целей уничтожили
В Генштабе ВСУ рассказали, что предварительно враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной.
Также враг нанес авиационный удар 4 "Шахедами", 1 – уничтожен нашими защитниками.
Есть попадание
К сожалению, в Кривом Роге на Днепропетровщине есть попадание в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты инфраструктуры. В результате этого есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Сейчас информация уточняется.
Обстрелы со стороны оккупантов продолжаются
За прошедшие сутки оккупанты применили 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
К сожалению, разрушилась гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Харьковской области уничтожены жилые частные дома.
Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемых авиабомба – погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.
В результате авиаудара по Авдеевке ранены гражданские люди, поврежден дом культуры и жилые многоэтажки.
Ночная атака Украины: все, что известно
- 13 июня враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты гражданской инфраструктуры Харькова. Предварительно, в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае – складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар.
- На местах прилетов работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.
- В Кривом Роге в Днепропетровской области в жилой многоквартирный дом попала российская ракета. В соседних домах также есть повреждения, вылетели стекла.
- В Днепропетровской ОВА сообщили, что в результате ракетного удара по многоэтажке Кривого Рога есть погибшие и раненые. Информация уточняется.
- Как рассказали в КГВА, враг применил крылатые ракеты Х-101/555, однако все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг столицы уничтожены. Информации о жертвах или разрушениях не было.