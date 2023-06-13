Предварительно, враг применил крылатые ракеты. Однако наши силы ПВО отработали на отлично.

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Сколько вражеских целей уничтожили

В Генштабе ВСУ рассказали, что предварительно враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной.

Также враг нанес авиационный удар 4 "Шахедами", 1 – уничтожен нашими защитниками.

Есть попадание

К сожалению, в Кривом Роге на Днепропетровщине есть попадание в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты инфраструктуры. В результате этого есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Сейчас информация уточняется.

Обстрелы со стороны оккупантов продолжаются

За прошедшие сутки оккупанты применили 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, разрушилась гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Харьковской области уничтожены жилые частные дома.

Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемых авиабомба – погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

В результате авиаудара по Авдеевке ранены гражданские люди, поврежден дом культуры и жилые многоэтажки.

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