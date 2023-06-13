Предварительно для нападения на Киев враг применил крылатые ракеты Х-101 / 555. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Все вражеские цели уничтожила ПВО

Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны (подробнее – в отчетах Воздушных сил и Генерального штаба),

– отметил Попко.

Также добавил, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Однако данные собираются и уточняются.

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