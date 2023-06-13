По состоянию на утро 13 июня российские ракетоносители заведены в пункты базирования, вероятно из-за ухудшения погоды. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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В Черном море нет вражеских ракетоносителей

В то же время Гуменюк подчеркнула, что шторм, который сейчас в Черном море, не столь критичен, чтобы не позволить ракетоносителям врага вернуться на дежурство.

Поэтому вполне возможно, что эти маневры будут продолжаться. Мы отслеживаем ситуацию,

– сказала она.

Важно. По словам Натальи Гуменюк, в Черном море сейчас 5 боевых кораблей врага, среди которых ни одного ракетоносителя!

Оккупанты пытаются держать в напряжении Силы обороны Украины

Кроме того, представительница ОК "Юг" отметила, что Россия пытается напрягать Силы обороны по всем направлениям.

Это касается и Черноморского побережья. В частности, Гуменюк рассказала, что россияне проводят ротацию ракетоносителей и осуществляют подходы к пусковым рубежам.

Затем, по ее словам, ночью ракетоносители заводят в пункт базирования и атака происходит воздушным способом. Представитель ОК "Юг" отметила, что ВСУ уже изучили тактику врага.

Россия ночью атаковала Украину