По состоянию на утро 13 июня российские ракетоносители заведены в пункты базирования, вероятно из-за ухудшения погоды. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.
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В Черном море нет вражеских ракетоносителей
В то же время Гуменюк подчеркнула, что шторм, который сейчас в Черном море, не столь критичен, чтобы не позволить ракетоносителям врага вернуться на дежурство.
Поэтому вполне возможно, что эти маневры будут продолжаться. Мы отслеживаем ситуацию,
– сказала она.
Оккупанты пытаются держать в напряжении Силы обороны Украины
Кроме того, представительница ОК "Юг" отметила, что Россия пытается напрягать Силы обороны по всем направлениям.
Это касается и Черноморского побережья. В частности, Гуменюк рассказала, что россияне проводят ротацию ракетоносителей и осуществляют подходы к пусковым рубежам.
Затем, по ее словам, ночью ракетоносители заводят в пункт базирования и атака происходит воздушным способом. Представитель ОК "Юг" отметила, что ВСУ уже изучили тактику врага.
Россия ночью атаковала Украину
- Ночью 13 июня Россия совершила очередную за последние недели массированную атаку против Украины. Оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками типа "Шахед".
- В Кривом Роге россияне попали в несколько мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание. В результате обстрела в Кривом Роге известно о 25 раненых, троих погибших и 7 человек, которые, вероятно, под завалами.
- Оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", в результате чего есть прилеты по гражданской инфраструктуре. По предварительной информации, пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а также складское помещение в Салтовском.
- Россия пыталась атаковать Киев, однако все вражеские цели были уничтожены.