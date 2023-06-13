Под завалами, вероятно, есть люди. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога.
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Что известно о жертвах и пострадавших в Кривом Роге
"7 человек, вероятно, под завалами", – рассказал Вилкул.
Также добавил, что всего ночью враг запустил на Кривой Рог 6 ракет. Есть 5 мест поражений, однако никакого отношения к военным объектам нет.
К сожалению, сейчас есть 3 погибших. 25 раненых. Из них 10 тяжелых и трое крайне тяжелых,
– отметил начальник военной администрации.
Разбор завалов и тушение пожара продолжается.Многие люди потеряли свои квартиры. Расселением уже занимаются.
Что известно о последствиях ночной атаки России на Кривой Рог
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что оккупанты атаковали Кривой Рог крылатыми ракетами. Три из них сбили наши защитники. Однако есть прилеты. Повреждены гражданские объекты.
Изуродованная пятиэтажка. По предварительным данным, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров.
Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. Также повреждены 6 легковых машин.
Еще 4 травмированы – на другой локации, где горели здание и авто. Пожар уже потушен.
Повреждено автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Разрушена хозяйственная постройка.
Есть повреждения в спасательном подразделении.
Владимир Зеленский уже отреагировал на террористическую атаку оккупантов. Отметил, что российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей.
"Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", – подчеркнул президент.