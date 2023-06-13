Под завалами, вероятно, есть люди. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога.

Смотрите также Прилеты в Харькове, Россия попала в многоэтажку в Кривом Роге: что известно о ночной атаке

Что известно о жертвах и пострадавших в Кривом Роге

"7 человек, вероятно, под завалами", – рассказал Вилкул.

Также добавил, что всего ночью враг запустил на Кривой Рог 6 ракет. Есть 5 мест поражений, однако никакого отношения к военным объектам нет.

К сожалению, сейчас есть 3 погибших. 25 раненых. Из них 10 тяжелых и трое крайне тяжелых,

– отметил начальник военной администрации.

Разбор завалов и тушение пожара продолжается.Многие люди потеряли свои квартиры. Расселением уже занимаются.

Что известно о последствиях ночной атаки России на Кривой Рог