Под завалами, вероятно, есть люди. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога.

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Что известно о жертвах и пострадавших в Кривом Роге

"7 человек, вероятно, под завалами", – рассказал Вилкул.

Также добавил, что всего ночью враг запустил на Кривой Рог 6 ракет. Есть 5 мест поражений, однако никакого отношения к военным объектам нет.

К сожалению, сейчас есть 3 погибших. 25 раненых. Из них 10 тяжелых и трое крайне тяжелых,
– отметил начальник военной администрации.

Разбор завалов и тушение пожара продолжается.Многие люди потеряли свои квартиры. Расселением уже занимаются.

Что известно о последствиях ночной атаки России на Кривой Рог

  • Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что оккупанты атаковали Кривой Рог крылатыми ракетами. Три из них сбили наши защитники. Однако есть прилеты. Повреждены гражданские объекты.

  • Изуродованная пятиэтажка. По предварительным данным, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров.

  • Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. Также повреждены 6 легковых машин.

  • Еще 4 травмированы – на другой локации, где горели здание и авто. Пожар уже потушен.

  • Повреждено автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Разрушена хозяйственная постройка.

  • Есть повреждения в спасательном подразделении.

  • Владимир Зеленский уже отреагировал на террористическую атаку оккупантов. Отметил, что российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей.

    "Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", – подчеркнул президент.