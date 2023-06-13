По словам украинского лидера, террористам никогда не будет прощения. Также Зеленский показал ужасающие последствия с места прилета в Кривом Роге.

К теме Ночной удар по Кривому Рогу: есть жертвы и десятки раненых, квартиры до сих пор горят

Реакция Зеленского на ракетный удар в Кривом Роге

Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается,

– отметил президент.

Зеленский выразил свои соболезнования всем, кто потерял родных.

"Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", – подчеркнул лидер.

Последствия удара в Кривом Роге: смотрите видео

Ночная атака Кривого Рога: все, что известно

В ОВА сообщили, что зафиксирован удар по Кривому Рогу. Три крылатые ракеты сбило ПВК "Восток", но есть и прилеты. Повреждены гражданские объекты.

К сожалению, повреждена пятиэтажка. Предварительно, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами есть еще люди.

Под завалами многоэтажки могут находиться еще семь человек, заявил глава Криворожской ГВА.

Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров. Его тушат спасатели.

Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. Побиты 6 легковых машин.

Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже был потушен.

Побито и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка.

Кроме того, повреждения есть в спасательном подразделении. Всюду работают соответствующие службы. Последствия этой циничной атаки уточняются.

Кстати, враг не оставляет в покое и Никопольщину. Ночью обстрелял из тяжелой артиллерии Покровскую и Марганецкую громады. Территорию обследуют.

Важно! В Генштабе ВСУ рассказали, что предварительно враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также враг нанес авиационный удар 4 "Шахедами", 1 – уничтожен нашими защитниками.