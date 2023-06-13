К сожалению, есть попадание в многоэтажку и предприятие. 24 Канал подробнее расскажет все о ракетном ударе в Кривом Роге.

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Разрушения в Кривом Роге

В результате ночной атаки повреждены гражданские объекты и повреждена пятиэтажка. Предварительно, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице.

Из-за удара до сих пор горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров – его тушат спасатели.

Также есть трое пострадавших на частном предприятии – их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. К тому же побиты 6 легковых машин.

Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже был потушен.

Побито и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка.

Кроме того, повреждения есть в спасательном подразделении.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители, спасатели, медики и коммунальщики. Продолжается поисково-спасательная операция. Уточняется количество погибших и пострадавших.

Последствия ракетного удара в Кривом Роге / фото ОВА

Число жертв и раненых растет

По состоянию на 10:30 утра известно, что 6 жизней забрала ночная ракетная атака по Кривому Рогу. На разбитом частном предприятии продолжаются спасательные работы. Там до сих пор ищут людей, которые могут находиться под завалами.

По уточненным данным, всего 25 раненых. Также к врачам обращались люди с острой реакцией на стресс. Они перенесли страшное потрясение, но понемногу приходят в себя.

Известно, что еще пять человек находятся под завалами на двух объектах, которые атаковали россияне этой ночью.

На месте трагедии работают соответствующие службы / фото ОВА

Реакция властей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей.

К сожалению, есть погибшие, раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать,

– сказал украинский лидер.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы убивают гражданских. Они полагают, что наказания не будет.

"Больше Patriot, F-16, больше оружия и НАТО. Это гарантии безопасности для Украины и доказательство того, что демократия сильна. Потому что только сила и трибунал способны остановить российское зло", – отметил он.

Важно! Ночью 13 июня враг нанес удар со стратегической авиации – восьми бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, а также несколькими ударными дронами с южного направления. В общем выпущено 15 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и четырех БПЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил уничтожено 10 крылатых ракет и один ударный дрон.