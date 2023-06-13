Росія атакувала житловий будинок, коли люди спали. Серед загиблих – молоде подружжя, обом було 22 роки.
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Що відомо про жертв російського теракту
Наразі внаслідок обстрілу Кривого Рогу відомо про 6 загиблих. Серед жертв молоде подружжя: вчитель молодших класів та його дружина. Обом було 22 роки. Російська ракета вбила їх, поки вони мирно спали у власній домівці.
Крім цього, після нічної атаки поранень зазнали 25 людей, 19 з них госпіталізували до лікарні. Одна людина звернулася по медичну допомогу через сильний стрес.
Також у понівеченому будинку знайшли кота, який пережив приліт. Його усього трусило, тож щоб заспокоїти тварину, ветеринар зробив укол. Працівники Червоного хреста розшукали його господарку – його звати Томас.
Наслідки обстрілу Кривого Рогу: фото "СВОЇ"
Що відомо про терористичний обстріл Кривого Рогу
- Вночі Росія обстріляла Кривий Ріг, атакувавши цивільні об'єкти та п’ятиповерхівку. У будинку через удар загорілись квартири з першого по п’ятий поверхи – є жертви та поранені.
- Також є троє постраждалих на приватному підприємстві – їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники.
- Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто.
- Загалом наразі відомо, що нічна атака забрала 6 життів. Під завалами на двох об’єктах ще шукають людей.