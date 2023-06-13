Росія атакувала житловий будинок, коли люди спали. Серед загиблих – молоде подружжя, обом було 22 роки.

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Що відомо про жертв російського теракту

Наразі внаслідок обстрілу Кривого Рогу відомо про 6 загиблих. Серед жертв молоде подружжя: вчитель молодших класів та його дружина. Обом було 22 роки. Російська ракета вбила їх, поки вони мирно спали у власній домівці.

Крім цього, після нічної атаки поранень зазнали 25 людей, 19 з них госпіталізували до лікарні. Одна людина звернулася по медичну допомогу через сильний стрес.

Також у понівеченому будинку знайшли кота, який пережив приліт. Його усього трусило, тож щоб заспокоїти тварину, ветеринар зробив укол. Працівники Червоного хреста розшукали його господарку – його звати Томас.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу: фото "СВОЇ"

Що відомо про терористичний обстріл Кривого Рогу

  • Вночі Росія обстріляла Кривий Ріг, атакувавши цивільні об'єкти та п’ятиповерхівку. У будинку через удар загорілись квартири з першого по п’ятий поверхи – є жертви та поранені.
  • Також є троє постраждалих на приватному підприємстві – їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники.
  • Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто.
  • Загалом наразі відомо, що нічна атака забрала 6 життів. Під завалами на двох об’єктах ще шукають людей.