Россия атаковала жилой дом, когда люди спали. Среди погибших – молодые супруги, обоим было 22 года.

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Что известно о жертвах российского теракта

В результате обстрела Кривого Рога известно о 6 погибших. Среди жертв молодые супруги: учитель младших классов и его жена. Обоим было 22 года. Российская ракета убила их, пока они мирно спали в собственном доме.

Кроме этого, после ночной атаки ранения получили 25 человек, 19 из них госпитализировали в больницу. Один человек обратился за помощью из-за сильного стресса.

Важно! Около пятиэтажки развернули штаб для пострадавших. Там можно зарегистрироваться на расселение, материальную помощь, получить строительные материалы, задекларировать поврежденное имущество, зарегистрироваться на восстановление документов. Также есть горячее питание.

Также в разрушенном доме нашли кота, пережившего прилет. Его всего трясло, поэтому, чтобы успокоить животное, ветеринар сделал укол. Работники Красного креста разыскали его хозяйку – его зовут Томас.

Последствия обстрела Кривого Рога: фото "СВОИ"

Что известно о террористическом обстреле Кривого Рога