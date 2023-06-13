Воду со склада, в который попали оккупанты, развозили по всей Украине. Фуры с водой оттуда несколько дней назад уехали и в Херсонскую область, пострадавшую от российского теракта на Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Оккупанты ударили по гражданскому складу

В предприятие россияне выпустили ракету ночью 13 июня. Она уничтожила складское одноэтажное помещение и вызвала пожар на соседнем складе, который уже удалось ликвидировать.

В складском помещении работали 25 человек. Работа велась в круглосуточном режиме, ведь воду из склада развозили и на территории, пострадавшие от взрыва россиянами ГЭС. Из-под завалов спасателям удалось извлечь тела семи погибших. Среди них был 17-летний парень. Еще три человека получили ранения и сейчас получают необходимое лечение.

Над поиском тел и разбором завалов работали 44 спасателя и 12 спецмашин.

Министр внутренних дел сообщил, что в результате ночных обстрелов погибли 11 местных жителей, еще 28 получили травмы. Напомним, что Россия выпустила ракету также и по жилому дому, где погибли четыре человека – молодая пара, пожилой человек и мужчина примерно тридцати лет, личность которого еще не идентифицировали.

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