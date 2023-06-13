Пострадавший житель дома Артем не услышал сигнал воздушной тревоги, а проснулся сразу от взрывов. Об этом он поведал. Об этом он сообщил 24 Каналу.

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"Темнота, ничего не слышно, только взрыв раздался. Ты просыпаешься, все тело в крови, обломки стекла валяются. Мне тоже несколько осколков залетело, но "скорая" оказала помощь мне и моему товарищу. С нами, Слава Богу, все хорошо", – сказал пострадавший из Кривого Рога.

Не все имели шанс на спасение

Начался пожар, квартиры заполнил дым, жильцы принялись собирать вещи. Как отметил Артем, дверь выбило взрывной волной, выход заблокировало. Шокированным людям пришлось выбираться через балкон.

В нашей квартире было очень опасно находиться, было много дыма. Вышли на балкон, начали спускаться с третьего этажа на второй. Там была молодая семья, эвакуировали маленького ребенка и девушку, их передали спасателям,

– вспомнил Артем.

Когда пострадавший оказался на улице, не мог прийти в себя от увиденного. Все пылало, люди кричали.

"Мы помогали, кому могли. Это было очень ужасно, если честно", – поделился парень.

По словам Артема, взрывная волна была такой силы, что его машину, стоявшую во дворе, отбросило на несколько метров и перевернуло. Автомобили превратились в груды металлолома.

Неизвестно, сколько людей находилось в доме в момент взрыва. Было много жителей, которые не могли выбраться из квартир,

– отметил пострадавший.

Поэтому оценить последствия российского теракта сейчас невозможно. Пожар удалось потушить, но здание в ужасном состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы, под ними еще могут находиться люди.

В городе уже сплачиваются, чтобы оказать должную помощь пострадавшим от трагедии. Рядом организовали городок в школе, где будут принимать жителей дома.

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