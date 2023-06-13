Удар был зафиксирован в 05:15. Речь идет о четырех прямых попаданиях. На месте удара вспыхнул пожар.

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В Сумской области спасатели привлекались к ликвидации последствий вражеского удара по детскому дому-интернату. Кроме значительных разрушений, вспыхнул пожар. На место удара немедленно прибыли огнеборцы, оперативно локализовавшие возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение, и умерили пожар,

– говорится в сообщении.

Спасатели и представители местных властей приступили к эвакуации. В безопасные места удалось перевезти 100 подопечных интерната.

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Недавно Россия атаковала Сумскую область дронами

Российские оккупанты 7 июня атаковали Сумщину дронами-камикадзе. За несколько часов зафиксировали 13 взрывов. Разрушение зафиксировали в Юнаковской общине. Там "Шахед" попал в жилой дом. К сожалению, погибли 2 человека. Кроме того, сообщили о пострадавшем.

В Офисе Президента подчеркнули, что Россия запустила дрон прямо в жилой дом. Страна-террористка продолжает совершать геноцид украинцев.