В общей сложности россияне совершили 4 обстрела Сумщины. Ночью и утром было зафиксировано 13 взрывов.

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Что известно о последствиях атаки

В Юнаковской общине вражеский "Шахед" попал в жилой дом и привел к разрушению и пожару. В результате, к сожалению, погибли два человека. Еще один человек был госпитализирован с ранением.

Кроме того, враг из минометов несколько раз обстрелял Николаевскую и Белопольскую общины.

Впоследствии руководитель ОП Андрей Ермак обнародовал фото последствий атаки дроном. На свидетельстве видно, что жилой дом разрушен просто до основания.

Они просто запустили "шахед" в жилой дом. россия – страна террористов,

– написал Ермак.

"Шахед" полностью разрушил жилой дом / Фото с телеграма Ермака

Россия атаковала Киев: коротко