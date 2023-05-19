В пятницу, 19 мая, в Министерстве энергетики сообщили о гибели трех энергетиков. Произошло это при осмотре ими линии электропередач.

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Как отметили в ведомстве, это происшествие – большая потеря на энергетическом фронте. Осматривали специалисты воздушную линию между такими населёнными пунктами, как Юнаковка и Великая Рыбица.

Потери на энергетическом фронте: в Сумской области во время осмотра линии электропередачи погибли трое энергетиков. Во время осмотра воздушной линии 35 кВ "Юнаковка – Великая Рыбица" погибли трое работников АО "Сумыоблэнерго",

– говорится в источнике.

Кроме того, в Минэнерго подчеркнули, что обстоятельства этого инцидента выясняют все соответствующие органы.

В то же время важно понимать, что район, в котором произошло это происшествие, недалеко от границы с Россией – враг регулярно его обстреливает.

Обратите внимание! 19 мая в Харьковской области под вражеский огонь во время выполнения работ попала бригада энергетиков. Обошлось без погибших и пострадавших.

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Ситуация в энергосистеме