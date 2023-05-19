У п'ятницю, 19 травня, в Міністерстві енергетики повідомили про загибель трьох енергетиків. Сталося це під час огляду ними лінії електропередач.
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Як зазначили у відомстві, ця подія є великою втратою на енергетичному фронті. Оглядали фахівці повітряну лінію між такими населеними пунктами, як Юнаківка та Велика Рибиця.
Втрати на енергетичному фронті: на Сумщині під час огляду лінії електропередачі загинули троє енергетиків. Під час огляду повітряної лінії 35 кВ "Юнаківка – Велика Рибиця" загинули троє працівників АТ "Сумиобленерго",
– йдеться в джерелі.
Окрім того, в Міненерго наголосили, що обставини цього інциденту з'ясовують всі відповідні органи.
Водночас важливо розуміти, що район, у якому сталась ця подія, неподалік від кордону з Росією – ворог регулярно його обстрілює.
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Ситуація в енергосистемі
- У ніч проти 19 травня російські загарбники обстріляли території нашої держави крилатими ракетами, безпілотниками та за допомогою артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено, зокрема, об'єкти енергетичної інфраструктури – без світла опинились жителі низки регіонів.
- Зокрема, в уряді констатували, що у Запорізькій області внаслідок артобстрілів було знеструмлено 8 населених пунктів та 4,7 тисячі споживачів залишилися без світла. А в Донецькій області через обстріл було знеструмлено 7 населених пунктів – без електрики залишилися 10,2 тисячі споживачів.
- Також відключення були в Миколаївській, Дніпропетровській та інших регіонах. Так, скажімо, на Львівщині уламки дрона пошкодили об'єкт енергоінфраструктури, через що було знеструмлено цілий населений пункт.