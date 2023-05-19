У п'ятницю, 19 травня, в Міністерстві енергетики повідомили про загибель трьох енергетиків. Сталося це під час огляду ними лінії електропередач.

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Як зазначили у відомстві, ця подія є великою втратою на енергетичному фронті. Оглядали фахівці повітряну лінію між такими населеними пунктами, як Юнаківка та Велика Рибиця.

Втрати на енергетичному фронті: на Сумщині під час огляду лінії електропередачі загинули троє енергетиків. Під час огляду повітряної лінії 35 кВ "Юнаківка – Велика Рибиця" загинули троє працівників АТ "Сумиобленерго",

– йдеться в джерелі.

Окрім того, в Міненерго наголосили, що обставини цього інциденту з'ясовують всі відповідні органи.

Водночас важливо розуміти, що район, у якому сталась ця подія, неподалік від кордону з Росією – ворог регулярно його обстрілює.

Зверніть увагу! 19 травня у Харківській області під ворожий вогонь під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

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Ситуація в енергосистемі