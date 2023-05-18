Як боротимуться з дефіцитом

В Укренерго зазначають, що перш за все намагатимуться збалансувати енергосистему за допомогою імпорту електроенергії з країн ЄС. Ще один спосіб – максимізація використання теплової та гідрогенерації. Тобто, енергоблоків, які:

Читайте також Ціни на електроенергію зростуть: незабаром українці платитимуть більше

не перебуватимуть у планових ремонтах;

не пошкоджені російськими ракетними обстрілами.

Дефіцит, який може бути протягом літа, не означає відключень споживачів. Його можна врегулювати кількома способами, і відключення споживачів – останній у переліку по пріоритетності,

– пояснили в компанії.

Просять економити світло

З усім тим, енергетики закликали українців економно використовувати електрику – особливо у вечірні години. Для цього, зазначається, слід переносити споживання з періоду 19 – 22 години на:

на ніч;

денний час.

Важливо! За інформацією Укренерго, літо 2023 року стане першим в історії України, коли не буде доступна Запорізька АЕС.

Скільки світла споживають електроприлади / Інфографіка 24 Канал

Ризик мінімальний

Зі свого боку, Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус раніше зазначав: вірогідність повернення до режиму відключень електрики є. Однак вона мінімальна, оскільки:

значний вплив на стабілізацію ситуації справлять сонячні електростанції, які розвантажуватимуть інші об'єкти генерації;

влітку рівень споживання традиційно нижчий.

З усім тим, зауважив він, у вечірній час ситуація, все ж, погіршуватиметься. Причина – зростання споживання через:

настання темної пори доби;

повернення людей додому з робіт.

Залишаються проблемними періоди вечірнього піка: з 19:00 до 22:00 – 22:30, тому що сонця вже немає, люди повертаються додому, включають електроприлади. В періоди літніх місяців у нас може бути певне навантаження, певні складнощі в декілька вечірніх годин: з 7 вечора до 10:00 – 10:30 вечора,

– пояснив нардеп.

Чому заговорили про можливість відключень

Попри те, що вже протягом тривалого часу в Україні не застосовують стабілізаційні та аварійні відключення, про ризик повернення до такої практики заговорили, зокрема, через заплановані ремонти блоків АЕС. Як пояснив 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін:

взимку ці блоки працювали на піку навантаження, а тому на ремонт майже не виводилися;

для підготовки до наступного опалювального сезону ці блоки слід потрібно відремонтувати;

наразі невідомо, скільки пошкоджено блоків, які з них виводитимуть в ремонт та у якій послідовності.

Зверніть увагу! Не менш важливою для ремонту інфраструктури буде погода. Адже якщо у липні – серпні буде дуже спекотно, це стане додатковим навантаженням на електромережу.

Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції

Чи варто панікувати

За словами директора енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимира Омельченка, проведення ремонтів атомних, а також блоків теплових електростанцій заплановано на червень – липень. У зв'язку з чим у певні години дня у певних регіонах дійсно може не бути світла.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Втім я не можу й прогнозувати того, що вони можуть набрати якогось масового характеру. Адже у нас є ще опція імпорту електричної енергії з Європейського союзу.

При цьому він підкреслив: якщо відключення і будуть, то носитимуть, швидше за все, точковий характер. А тому повернення графіків планових чи аварійних відключень не передбачається.

Куди експортує електроенергію Україна / Інфографіка 24 Каналу