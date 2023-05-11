Чи будуть в Україні відключення світла

Вірогідність відключень світла мінімальна, сказав Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Він повідомив, що в кінці червня, липні та серпні залишаються ризики для електромережі через сильну спеку.

Але чи є великим ризик того, що будуть масові або постійні відключення? Я думаю, що такий ризик мінімальний. Тому що різниця між літнім місяцем і зимовим – в трохи нижчому споживанні, по-перше, а по-друге, сонячний день довший і більше працює сонячна генерація,

– розповів Герус.

Він додав, що ситуація буде стабілізуватися завдяки сонячним електростанціям, які розвантажуватимуть електростанції. Проте у вечірній час ситуація погіршуватиметься.

Залишаються проблемними періоди вечірнього піка: з 19:00 о 22:00 – 22:30, тому що сонця вже немає, люди повертаються додому, включають електроприлади. В періоди літніх місяців у нас може бути певне навантаження, певні складнощі в декілька вечірніх годин: з 7 вечора до 10:00 – 10:30 вечора,

– пояснив він.

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