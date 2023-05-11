Будут ли в Украине отключения света
Вероятность отключений света минимальна, сказал Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Он сообщил, что в конце июня, июле и августе остаются риски для электросети из-за сильной жары.
Но велик ли риск того, что будут массовые или постоянные отключения? Я думаю, что такой риск минимален. Потому что разница между летним месяцем и зимним – в несколько более низком потреблении, во-первых, а во-вторых, солнечный день длиннее и больше работает солнечная генерация,
– рассказал Герус.
Он добавил, что ситуация будет стабилизироваться благодаря солнечным электростанциям, разгружающим электростанции. Однако в вечернее время ситуация будет ухудшаться.
Остаются проблемными периоды вечернего пика: с 19:00 в 22:00 – 22:30, потому что солнца уже нет, люди возвращаются домой, включают электроприборы. В периоды летних месяцев у нас может быть определенная нагрузка, определенные сложности в несколько вечерних часов: с 7 вечера до 10:00 – 10:30 вечера,
– объяснил он.
Вернут ли веерные отключения
- В комментарии 24 Канала аналитик Юрий Щедрин подтвердил, что теоретически украинцы этим летом могут снова жить по графику отключения света.
- Отключения возможны, ведь большие АЭС нуждаются в ремонте. В прошлом году зимой они работали на пике погрузки, а потому на ремонт почти не выводились. Поэтому, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону, их нужно отремонтировать, – сказал он.
- Пока неизвестно, сколько повреждено блоков, какие из них будут выводить на ремонт и в какой последовательности. Но выключать свет будут, вероятнее всего, только точечно.