В Укрэнерго заявили, что этим летом будет одна из тяжелейших ремонтная кампания. Только по данным Всемирного банка в Украине из-за массовых ракетных обстрелов критической инфраструктуры повреждено 60% генерации.

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Вернут ли веерные отключения

В комментарии 24 Каналу аналитик Юрий Щедрин подтвердил, что теоретически украинцы этим летом могут снова жить по графику отключения света.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Отключения возможны, ведь большие АЭС нуждаются в ремонте. В прошлом году зимой они работали на пике погрузки, а потому на ремонт почти не выводились. Поэтому, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону, их нужно отремонтировать.

Однако, как объясняет эксперт, паниковать не нужно, ведь электричества должно хватить всем.

Обратите внимание, что пока неизвестно сколько повреждено блоков, какие из них будут выводить на ремонт и в какой последовательности. Но выключать свет будут, вероятнее всего, только точечно.

Единственное, что может стать помехой для ремонта – погода. Если в июле – августе будет очень жарко – это приведет к дополнительной нагрузке на электросеть.

Продавать электроэнергию теперь может каждый

В Украине разрешили гражданам, производящим собственную электроэнергию, зарабатывать на ее продаже. Соответствующее решение было принято НКРЭКУ.

Электроэнергию, производимую генерирующей установкой или установкой хранения энергии, продавец может сбывать по свободному договору и договорной цене.

Напоминаем, что менять тарифы на электроэнергию пока не будут. Это решение было отсрочено до 31 мая 2023 года.

Сейчас действуют такие цены на свет:

1,44 гривны за киловатт – до 250 киловатт в месяц;

1,68 гривны за киловатт – если использовано более 250 киловатт в месяц.

Куда экспортирует электроэнергию Украина / Инфографика 24 Канала