В Укрэнерго заявили, что этим летом будет одна из тяжелейших ремонтная кампания. Только по данным Всемирного банка в Украине из-за массовых ракетных обстрелов критической инфраструктуры повреждено 60% генерации.
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Вернут ли веерные отключения
В комментарии 24 Каналу аналитик Юрий Щедрин подтвердил, что теоретически украинцы этим летом могут снова жить по графику отключения света.
Отключения возможны, ведь большие АЭС нуждаются в ремонте. В прошлом году зимой они работали на пике погрузки, а потому на ремонт почти не выводились. Поэтому, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону, их нужно отремонтировать.
Однако, как объясняет эксперт, паниковать не нужно, ведь электричества должно хватить всем.
Единственное, что может стать помехой для ремонта – погода. Если в июле – августе будет очень жарко – это приведет к дополнительной нагрузке на электросеть.
Продавать электроэнергию теперь может каждый
В Украине разрешили гражданам, производящим собственную электроэнергию, зарабатывать на ее продаже. Соответствующее решение было принято НКРЭКУ.
Электроэнергию, производимую генерирующей установкой или установкой хранения энергии, продавец может сбывать по свободному договору и договорной цене.
Сейчас действуют такие цены на свет:
- 1,44 гривны за киловатт – до 250 киловатт в месяц;
- 1,68 гривны за киловатт – если использовано более 250 киловатт в месяц.
Куда экспортирует электроэнергию Украина / Инфографика 24 Канала