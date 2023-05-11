Нещодавно Укренерго зробило заяву про те, що влітку на Україну чекає одна із найважчих ремонтних кампаній енергосистеми внаслідок масових російських атак.

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За словами аналітика "Центру розвитку міст" Юрія Щедріна торік великі АЕС працювали на піку навантаження, а тому на ремонт майже не виводилися. Тому щоб підготувати їх до наступного опалювального сезону, їх потрібно відремонтувати.

Чи варто панікувати

У коментарі 24 Каналу Володимир Омельченко, директор енергетичних програм у Центрі Разумкова, розповів, що в Україні на сьогодні є навіть невеликий профіцит електроенергії, тому відключення світла як взимку – неможливі.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Втім, дійсно, чимало атомних блоків та блоків теплових електростанцій потребують ремонту. Це відбудеться десь у червні – липні. В цей період потрібно, щоб Міненергетики разом з Укренерго збалансували цю ситуацію. Я маю на увазі замінювати блоки, які виводяться у ремонт, тими, що можуть працювати. Загалом, ситуація може бути під контролем.

Однак експерт не виключає того, що у певні години дня у певних регіонах може не бути світла.

Втім я не можу й прогнозувати те, що вони можуть набрати якогось масового характеру. Адже у нас на додаток є ще опція імпорту електричної енергії з Європейського союзу,

– додає він.

Графіки відключення: чи будуть вони

На думку Омельченка, не передбачаються влітку якісь планові чи аварійні відключення на довгий час, тому швидше за все графіки не знадобляться.

Це може бути швидше за все тільки точкові відключення в окремих регіонах в окремі години,

– каже співрозмовник.

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Важливо! Омельченко резюмує, ремонтна кампанія потрібна для відновлення енергосистеми України. Потрібно зрозуміти, що блоки виводитимуть на ремонт для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

Куди експортує електроенергію Україна / Інфографіка 24 Каналу