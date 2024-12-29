У вихідні 28 – 29 грудня відключень майже не було. Утім, увечері в неділю запровадили аварійні відключення світла в кількох областях. А в суботу аварійні відключення були на Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині. Про стабілізаційні графіки на 30 грудня пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Коли не буде світла 30 грудня

Для побутових споживачів діятиме одна черга відключень з 08:00 по 17:00. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності будуть застосовувати трохи довше – з 08:00 по 19:00.

Як бачимо, час початку дії графіків однаковий для обох категорій.

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня,

– повідомили в Укренерго.

Там, як і завжди, наголосили: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Тому важливо стежити за новинами – і не вмикати одразу всі потужні прилади.

Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті або на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.