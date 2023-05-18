Как будут бороться с дефицитом

В Укрэнерго отмечают, что, прежде всего, будут пытаться сбалансировать энергосистему посредством импорта электроэнергии из стран ЕС. Еще один способ – максимизация использования тепловой и гидрогенерации. То есть, энергоблоков, которые:

Читайте также Цены на электроэнергию вырастут: в скором времени украинцы будут платить больше

не будут находиться в плановых ремонтах;

не повреждены российскими ракетными обстрелами.

Дефицит, который может возникать в течение лета, не означает отключений потребителей. Его можно урегулировать несколькими способами, и отключение потребителей – последнее в перечне по приоритетности,

– объяснили в компании.

Просят экономить свет

При всем при этом энергетики призвали украинцев экономно использовать электричество – особенно в вечерние часы. Для этого следует переносить потребление с периода 19 – 22 часа на:

ночь;

дневное время.

Важно! По информации Укрэнерго, лето 2023 станет первым в истории Украины, когда не будет доступна Запорожская АЭС.

Сколько света потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канал

Риск минимальный

Со своей стороны, Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ранее отмечал: вероятность возвращения режима отключения электричества есть. Однако она минимальна, поскольку:

значительное влияние на стабилизацию ситуации окажут солнечные электростанции, которые будут разгружать другие объекты генерации;

летом уровень потребления обычно ниже.

Впрочем, отметил он, в вечернее время ситуация все же будет ухудшаться. Причина – рост потребления из-за:

наступления темного времени суток;

возвращения людей домой с работ.

Остаются проблемными периоды вечернего пика: с 19:00 до 22:00 – 22:30, потому что солнца уже нет, люди возвращаются домой, включают электроприборы. В периоды летних месяцев у нас может быть определенная нагрузка, определенные сложности в несколько вечерних часов: с 7 вечера до 10:00 – 10:30 вечера,

– объяснил нардеп.

Почему заговорили о возможности отключений

Несмотря на то, что уже долгое время в Украине не применяют стабилизационные и аварийные отключения, о риске возвращения к такой практике заговорили, в частности, из-за планируемых ремонтов блоков АЭС. Как объяснил 24 Каналу аналитик Юрий Щедрин:

зимой эти блоки работали на пике погрузки, а потому на ремонт почти не выводились;

для подготовки к следующему отопительному сезону эти блоки следует отремонтировать;

пока неизвестно, сколько повреждено блоков, какие будут выводить в ремонт и в какой последовательности

Обратите внимание! Не менее важной для ремонта инфраструктуры будет погода. Ведь если в июле – августе будет очень жарко, это станет дополнительной нагрузкой на электросеть.

Как действовать при отключениях света / Инфографика Минреинтеграции

Стоит ли паниковать

По словам директора энергетических программ в Центре Разумкова Владимира Омельченко, проведение ремонтов атомных, а также блоков тепловых электростанций запланировано на июнь – июль. В связи с чем в определенные часы дня в некоторых регионах действительно может не быть света.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова Впрочем, я не могу и прогнозировать того, что они могут приобрести какой-то массовый характер. Ведь у нас еще есть опция импорта электрической энергии из Европейского союза.

При этом он подчеркнул: если отключения и будут, то будут носить скорее точечный характер. А потому возвращение графиков плановых или аварийных отключений не просматривается.

Куда экспортирует электроэнергию Украина / Инфографика 24 Канала