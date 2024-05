"Мобілізація до останнього", "нелегітимний Зеленський": як працює російська пропаганда у Франції

.

Результати контент-аналізу проросійських ЗМІ у Франції були настільки приголомшливими, що автори Insight News вирішили складати регулярні рейтинги російських і проросійських фейків та маніпуляцій у франкомовних ЗМІ.

До трійки найпопулярніших фейків останнього тижня у Франції увійшли фейки, спрямовані на підрив мобілізації в Україні, брехня про президента України Зеленського та демонізація президента Франції Макрона. 24 Канал традиційно ділиться з читачами основними результатами дослідження колег.

До теми "Гібридна війна та ядерний шантаж": які німецькі вебсайти поширюють російську пропаганду

Фейк №1. "Мобілізація в Україні: До останнього українця"

Переможцем антирейтингу російських фейків стала нова відеопродукція російської воєнної пропаганди. Короткометражний фільм розповідає про нову хвилю мобілізації в Україні. Як і слід було очікувати, російська пропаганда сфабрикувала цю історію, і вона виглядає абсурдною та нереалістичною.

Назва ролика "До останнього українця" відсилає до відомого кремлівського наративу. У відео український солдат насильно вербує своїх літніх батьків і дітей до Збройних сил. Начебто чоловіків призовного віку вже й не залишилося.

Їхній зовнішній вигляд свідчить про те, що вони не придатні до служби. У такий спосіб російська воєнна пропаганда намагається підірвати нову мобілізацію в Україні, яка насправді є наслідком агресивної війни Росії, що триває.

Це відео є частиною більш масштабної російської інформаційної операції, добре зрежисованої та спрямованої на аудиторію в Україні, щоб вона не розуміла мобілізацію, а в Європі – щоб підірвати підтримку Києва.

Хто ж поширив це нове російське пропагандистське відео у Франції? Це була Reseau International, новинна платформа, яка стала правонаступницею RT France (Russia Today) після заборони дітища Маргарити Симоньян французькою владою.

Jusqu’au dernier Ukrainien. Vous n’avez même pas besoin de comprendre la langue. (Переклад: "До останнього українця. Вам навіть не потрібно розуміти мову").

https://reseauinternational.net/jusquau-dernier-ukrainien/

Російське пропагандистське відео було поширене в різних соціальних мережах, включаючи російську платформу ВКонтакте, звідки його взяла організація Reseau International. Відео також було опубліковано на YouTube.

Це відео копіюється по всьому YouTube, і є його скорочена версія: https://www.youtube.com/watch?v=u1YlMtXPzpM. Маючи на увазі свій напад на Харків, росіяни використали у відео тег "Харків".

Важливо для розуміння! Російський наратив "війни до останнього українця" є старим і відомим. За його допомогою Москва звинувачує Захід у проксі-війні проти Росії, тоді як насправді повномасштабну війну розпочав саме путінський режим.

У вересні 2023 року речник Путіна Дмітрій Пєсков, відповідаючи на запитання про візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, заявив, що очевидно, що Вашингтон планує продовжувати фінансувати військові зусилля України "до останнього українця".

Його також використала Марія Захарова, директор департаменту інформації та преси Міністерства закордонних справ Росії. "Захід, як і раніше, має намір воювати до останнього українця", – заявила вона.

Наратив "До останнього українця" слово в слово повторюється в назві книги французького проросійського репортера, директора проросійського медіа Omerta, колишнього редактора RT France (Russia Today, французьке видання, нині заборонене у Франції) Регіса Ле Сом'є: "Jusqu'au dernier Ukraine: Récit d'un reporter de guerre". Він регулярно їздить на лінію фронту та окуповані Росією українські території й знімає війну з російського боку.

Насправді реалії такі: війна Росії, що триває вже понад 28 місяців, показала, що українці не мають іншого вибору, окрім як воювати. Правда полягає в тому, що метою Росії є знищення України як нації, і українці повинні боротися за своє виживання. Російські авіаудари по мирних містах далеко за лінією фронту вбивають мирних жителів і руйнують енергетичну інфраструктуру, а в окупованих містах російські війська страчують цивільних. Українських дітей примусово депортують до Росії для так званого "перевиховання".

Цинічно з боку росіян говорити, що Україна воює до останнього українця, оскільки Росія веде війну, окуповує території та вбиває українців. Здача українських територій не зупинить російську агресію, але збільшить апетит Росії, за чим підуть подальші військові дії.

Фейк №2. "Зеленський не є легітимним"

Російські державні пропагандистські ЗМІ та проросійські новинні сайти у Франції просувають наратив про те, що "Президент України Зеленський вже не є легітимним" після 21 травня, коли мали відбутися президентські вибори в Україні. Однак воєнний стан перешкоджає проведенню голосування через те, що триває війна Росії проти України.

Мета таких заяв – послабити довіру до української влади та відвернути увагу від заяв про реальну нелегітимність Путіна. У своїй резолюції Європейський парламент засудив березневі президентські псевдовибори в Росії як недемократичні та неконституційні.

Намагаючись легітимізувати свої претензії, російська пропаганда залучила проросійського українського олігарха і політика, колишнього медіамагната Віктора Медведчука, близького союзника Путіна. Росіяни називають його "українським опозиційним політиком".

Після початку повномасштабної війни Росії українська влада заарештувала Медведчука і звинуватила його в державній зраді. У вересні 2022 року Україна передала його Росії в рамках обміну військовополоненими, звільнивши з російського полону військових командирів і солдатів, які захищали Маріуполь.

Відтоді Медведчук проживає в Росії та може вважатися швидше колаборантом, ніж українським опозиційним політиком. Нещодавно Чехія та ЄС наклали на Медведчука санкції за керівництво проросійською медіа-платформою "Голос Європи", яка, за твердженням європейських слідчих, мала на меті поширювати російський вплив і впливати на громадську думку в Європі напередодні виборів до Європейського парламенту.

Твердження про нелегітимність Зеленського спочатку поширювали два лідери російської пропаганди – RT і Sputnik, заборонені у Франції. Однак заборона на їхні фейкові історії у Франції насправді не працює, оскільки цю фейкову війну перепостили та процитували кілька французьких новинних агентств: NewsNet, Qactus, Stratpol, Reseau International, Le Media en 442, Egalite et Reconciliation та інші.

Нагороду за найжорсткіший фейк і найгірше висвітлення цієї історії отримують Stratpol і Ксав'є Моро, російський пропагандист французького походження, який живе в Москві. Він додав до неї новий фейк про "наркокиївську армію", стверджуючи, що українські солдати є наркозалежними.

Zelensky n'a plus le droit de représenter l'Ukraine depuis ce 21 mai, estime un opposant ukrainien, Viktor Medvedtchouk. (Переклад: "Зеленський більше не має права представляти Україну з 21 травня, вважає український опозиційний політик Віктор Медведчук").

Avec l'expiration de son mandat, le droit de Zelensky de parler au nom de l'Ukraine a pris fin. (Переклад: "Із закінченням терміну дії мандата у Зеленського закінчилося право говорити від імені України").

La légitimité de Zelensky est terminée, selon Poutine. (Переклад: "За словами Путіна, легітимність Зеленського закінчилася").

Négociation avec l’Ukraine : "La légitimité du président en exercice a expiré", estime Poutine. Si les discussions de paix reprennent avec l’Ukraine, "il faudra être totalement sûrs que nous avons affaire à des autorités légitimes", a déclaré le chef d’État russe. (Переклад: "Переговори з Україною: "Легітимність чинного президента закінчилася", – заявив Путін. Якщо мирні переговори з Україною відновляться, "ми повинні бути повністю впевнені, що маємо справу з легітимною владою", – заявив глава російської держави").

Zelenski illégitime, narco-Kiev-army, drone vs humanitaires. Xavier Moreau revient sur la situation en Ukraine, où le président Zelenski est de plus en plus contesté, tandis que l’armée ukrainienne est minée par la consommation de drogue et que les convois humanitaires sont menacés par les drones. (Переклад: "Нелегітимний Зеленський, наркокиївська армія, дрони проти гуманітарних організацій. Ксав'є Моро аналізує ситуацію в Україні, де президенту Зеленському все частіше кидають виклик, в той час як українська армія підривається вживанням наркотиків, а гуманітарним конвоям загрожують безпілотники").

Le mandat de Zelensky a pris officiellement fin le 20 mai 2024. (Переклад: "Мандат Зеленського офіційно закінчився 20 травня 2024 року").

Цей проросійський наратив є найбільш поширеним нині. Однак водночас він зазнав невдачі, оскільки провідні європейські ЗМІ висвітлювали тему президентства Зеленського професійно та об'єктивно.

Фейк №3. Демонізація президента Франції: "Макрон краде заощадження французів"

За три тижні до виборів в Європарламент проросійські пропагандистські сайти атакували уряд, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона. У своєму псевдоаналізі платформа Géopolitique Profonde звинуватила Макрона у привласненні заощаджень французьких громадян. Ця інформація не відповідає дійсності, тому коментувати її немає чого.

Інші франкомовні проросійські сайти, зокрема lesmoutonsenrages, planetes360, strategika, crashdebug та nouveau-monde.ca, передрукували цю неправдиву інформацію. Флоріан Філіппо, ультраправий проросійський політик і колишній керівник виборчої кампанії Марін Ле Пен, був ключовим прихильником цього фейку. Скоординований і синхронізований характер мережі фейкових новин і маніпуляцій є очевидним.

Macron va voler toute votre épargne pour payer la dette (Переклад: "Макрон вкраде всі ваші заощадження, щоб виплатити борг" (Людовік Мало, Géopolitique Profonde).

Toutes les révélations sur la mafia qui contrôle la France. Découvrez les rouages cachés du crime organisé et son influence corrosive sur les sphères politiques en France. (Переклад: "Усі викриття про мафію, яка контролює Францію. Відкрийте для себе приховані маршрути організованої злочинності та її руйнівний вплив на політичні сфери Франції").

Rébellion à l'Élysée: Brigitte Macron Ne Supporte Plus l'Incompétence d'Emmanuel! Elle souhaite prendre les reins. (Переклад: "Заколот на Єлисейських полях: Бріджит Макрон не витримує некомпетентності Еммануеля! Вона хоче взяти владу у свої руки").

Comment la Macronie détruit le sport français avec l'homosexualisme. (Переклад: "Прокоментуйте, як Макрон знищує французький спорт гомосексуалізмом").

Очевидно, що ці публікації намагаються очорнити президента Макрона та дискредитувати французький уряд і політичні партії, які перебувають при владі, напередодні виборів. Такі публікації також можуть розпалювати протестні настрої та хаос у суспільстві.

Наведені приклади та цитати з упереджених новинних сайтів, включаючи суміш маніпуляцій, пропаганди та фейкових новин, демонструють, що гібридний антиєвропейський та прокремлівський вплив в ЄС не обмежується лише російськими офіційними державними медіаплатформами (пропагандистськими ЗМІ).

Як наслідок, нові санкції, запроваджені проти російських і проросійських ЗМІ, як-от "РИА Новости", "Известия" та "Голос Европы", не усунуть неправдиву інформацію та пропаганду з Інтернету. Для цього потрібні масштабніші заходи.