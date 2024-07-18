Російським чиновникам видадуть зброю: навіщо це Кремлю

Керівництво російського Центробанку озброюється на тлі погіршення економічної ситуації в Росії. Їм дозволять мати при собі пістолети або пістолети-кулемети.

Носіння персональної стрілецької зброї буде дозволено заступникам та радникам голови Центробанку Росії. Економіст Максим Блант пояснив 24 Каналу, навіщо у Росії пішли на такий крок.

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Голові Центробанку Ельвірі Набіулліній не надаватимуть особисту зброю. Однак представниця путінського режиму вже і так надмірно захищена. Її охорону серйозно посилили у 2022 році відразу після вторгнення Росії в Україну та підняття ключової ставки до 20%.

Навіщо Росії видавати зброю чиновникам

Економіст розповів, що усе розпочалося з окупованих територій України. Спочатку на ТОТ топовим менеджерам Центробанку, які возять готівку, запропонували видати зброю. Згодом така тенденція поширилася на інших чиновників.

Якби зброю роздали всьому населенню Росії, гадаю, що влада довго б не протрималася. На жаль, цього поки не відбувається,

– зазначив Блант.

Однак наразі не зрозуміло, від кого мають захищатися банкіри і чим вони відрізняються від міністерства фінансів та податкових органів, яким не надали таких привілеїв. Що більше, "люблять" їх навіть менше, ніж Центробанк, який підвищує ключові ставки.

Що може трапитися після видачі пістолетів

Рано чи пізно, за словами Максима Бланта, прийдеться захищати усіх чиновників: когось від скупих людей, які зазіхають на гроші держави; когось від незадоволених людей, проти яких уже почали вводити певні заходи, оголошуючи їх іноагентами.

Зараз новий тренд розпочався. І дня не минуло, аби когось заочно не засудили на 8 років, не включили у список терористів. В останній можна потрапити, назвавши війну війною,

– сказав економіст.

А позитив полягає в тому, що чиновники можуть стати звичайними громадянами й у них залишиться зброя. Тоді вони перейдуть на бік незадоволених людей і хтозна, що буде далі.