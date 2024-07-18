Российским чиновникам выдадут оружие: зачем это Кремлю

Руководство российского Центробанка вооружается на фоне ухудшения экономической ситуации в России. Им разрешат иметь при себе пистолеты или пистолеты-пулеметы.

Ношение персонального стрелкового оружия будет разрешено заместителям и советникам председателя Центробанка России. Экономист Максим Блант объяснил 24 Каналу, зачем в России пошли на такой шаг.

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Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной не будут предоставлять личное оружие. Однако представительница путинского режима уже и так чрезмерно защищена. Ее охрану серьезно усилили в 2022 году сразу после вторжения России в Украину и поднятия ключевой ставки до 20%.

Зачем России выдавать оружие чиновникам

Экономист рассказал, что все началось с оккупированных территорий Украины. Сначала на ВОТ топовым менеджерам Центробанка, которые возят наличные, предложили выдать оружие. Впоследствии такая тенденция распространилась на других чиновников.

Если бы оружие раздали всему населению России, думаю, что власть долго бы не продержалась. К сожалению, этого пока не происходит,

– отметил Блант.

Однако пока не понятно, от кого должны защищаться банкиры и чем они отличаются от министерства финансов и налоговых органов, которым не предоставили таких привилегий. Что более, "любят" их даже меньше, чем Центробанк, который повышает ключевые ставки.

Что может случиться после выдачи пистолетов

Рано или поздно, по словам Максима Бланта, придется защищать всех чиновников: кого-то от скупых людей, которые посягают на деньги государства; кого-то от недовольных людей, против которых уже начали вводить определенные меры, объявляя их иноагентами.

Сейчас новый тренд начался. И дня не прошло, чтобы кого-то заочно не осудили на 8 лет, не включили в список террористов. В последний можно попасть, назвав войну войной,

– сказал экономист.

А позитив заключается в том, что чиновники могут стать обычными гражданами и у них останется оружие. Тогда они перейдут на сторону недовольных людей и кто знает, что будет дальше.