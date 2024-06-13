Атомний підводний човен та військовий фрегат Росії зайшли у порт поблизу США

Російський фрегат "Адмірал Горшков" і атомний підводний човен "Казань" російського флоту увійшли до гавані Гавани під супроводом буксира і судна з паливом. У США вже прокоментували ситуацію.

У США заявили, що не бачать жодних військових загроз через те, що російські військові кораблі зайшли у порт кубинської Гавани.

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Російські човни несуть на собі ракети: що відбувається в Гавані на Кубі

Гавана, столиця Куби, розташована всього за 160 кілометрів від міста Кі-Вест у Флориді, де розміщена авіаційна база ВМС США.

Міноборони Росії заявило, що чотири російські кораблі прибули на Кубу після проведення навчань з використанням "високоточної ракетної зброї" в Атлантичному океані.

Росіяни також стверджують, що фрегат "Адмірал Горшков" і атомний підводний човен "Казань" мають на борту гіперзвукові ракети "Циркон", крилаті ракети "Калібр" і протикорабельні ракети "Онікс".

Реакція Сполучених Штатів

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам, що такі військово-морські навчання є звичайними.

Ми бачили подібні речі раніше, і ми очікуємо побачити подібні речі знову, і я не збираюся вбачати в цьому якісь конкретні мотиви,

– сказав він.

Він також додав, що наразі немає жодних доказів передачі Росією будь-яких ракет на Кубу і не вважає, що це трапиться, але США пильно стежитимуть за ситуацією.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх також сказала, що ці навчання не становлять загрози для Сполучених Штатів.

Ми відстежували плани росіян щодо цього. Це не несподіванка. Ми бачили, як вони це роблять – подібні заходи в порти були й раніше, і це, знаєте, звичайні військово-морські візити, які ми бачили за різних адміністрацій,

– заявила Сінгх.