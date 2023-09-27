Скільки іноземних деталей містять російські ракети: у ВМС підрахували

Ворожі ракети містять в собі від 30 до 50 деталей іноземного походження. Їхнє виробництво може збільшитись, якщо Росія зможе обійти санкції.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, наразі Росія змушена замінювати іноземні деталі в ракетах аналогами власного виробництва, але вони не надійні.

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Скільки іноземних деталей містять російські ракети

Як розповів Плетенчук, російські ракети містять в собі від 30 до 50 деталей іноземного походження. Але на сьогодні окупанти замінюють їх аналогами власного виробництва.

Аналогічна ситуація у росіян із кораблями. Коли вони будували, наприклад, "адміралтейську" серію на 12 кораблів, спочатку там стояли німецькі двигуни.

Після початку війни проти України у 2014 році в Росії почали ставити вже китайські двигуни. Наразі у них в планах закінчити цю серію уже з російськими двигунами. Можна уявити, наскільки падатиме якість і надійність цих виробів, оскільки Росія залишається відсталою країною у технологічному плані,

– зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що наразі основною зброєю Росії є ракети, які запускаються з кораблів та субмарин.

У Чорному морі майже весь час перебувають три ракетоносії. Решта Чорноморського флоту ховається у бухтах, або десь за рогом Криму, де вважають себе більш-менш захищеними через наявність бонових загороджень і хоч якоїсь системи ППО.

Скільки ракет зараз у Росії і чи побільшало їх

Нагадаємо, нещодавно представник ГУР Андрій Юсов розповів, що на сьогодні ворог намагається нарощувати виробництво зброї і переводити економіку на військові рейки. Але поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутися до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення.

За його словами, Росія не зможе повернутися до обсягів виробництва ракет, які були до лютого 2022 року, "ще довший період". Але окупанти вже готують нові атаки восени та узимку.