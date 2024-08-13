Як можна протидіяти російським супутникам, які наводять ракети на Україну

Система супутників Росії надає ракетам інформацію про їхнє місцезнаходження, а комп'ютерні технології донаправляють їх за допомогою аеродинамічних чи струменевих рулів.

Збивати супутники заборонено міжнародним правом, але є інші методи боротьби. Експерт з авіації Валерій Романенко у розмові з 24 Каналом поділився, як можемо їм протидіяти.

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Як можна протидіяти російським супутникам

Романенко наголосив, що боротися із системами супутників заборонено. Міжнародні договори не дозволяють їх уражати. Домовленостей свято дотримуються і США, і навіть Росія, і загалом усі країни, які мають засоби ураження супутників.

Однак можна фальшувати сигнали супутникам. Росіяни для цього використовують комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр", який підіймають у повітря, і він робить невеличку затримку сигналу від супутника,

– зазначив авіаційний експерт.

У результаті мають перетнутися 3 лінії в одній точці. Замість перетину вийде чималий трикутник площею кілька квадратних кілометрів, відповідно точність падає. Вже тривалий час українські системи РЕБ також націлені на спотворення супутникових сигналів. Через це ворог не може точно влучати в потрібну ціль.

Якими супутниковими системами користується Росія

Авіаексперт розповів, що російська ГЛОНАСС погано працювала у 2022 році, тоді ворожі війська блукали в Україні. Мап не було, а радіонавігаційна супутникова система не давала потрібної точності.

Водночас китайська супутникова система навігації "Бейдоу" працює досить непогано. Ті самі "Шахеди" по ній орієнтуються, зауважив Валерій Романенко.