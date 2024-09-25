Окупанти після повернення з війни вбили та покалічили майже 500 росіян, – ЗМІ

Російські військові після повернення з так званої "сво" вбили та покалічили щонайменше 469 цивільних. Більшість злочинів відбувається у родинах під час побутових сварок чи під час вживання алкоголю.

Про це мовиться у дослідженні російського видання "Вёрстка", зробленому на основі відкритих даних. У ЗМІ наголошують, що найчастіше злочини скоюють колишні в'язні, які пішли воювати, а тепер знову опинилися за ґратами.

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Російські військові вбили майже 500 цивільних

Так звані "ветерани сво" після повернення з війни скоюють чимало злочинів. Так, за 2,5 роки окупанти вбили щонайменше 242 людини та покалічили ще щонайменше 227. Усі ці злочини зафіксували у 80 регіонах країни-агресорки та невизнаної "Південної Осетії".

Більшість цих злочинів скоїли колишні російські в'язні, яких звільнили, щоб відправити на війну. Мовиться про 246 помилуваних або умовно звільнених ексв'язнів. Водночас 180 російських військових, які не були за ґратами, також скоїли злочини.

Як випливає дослідження видання, за останні 2,5 роки учасники війни в Україні вчинили щонайменше 211 "смертельних" злочинів:

114 вбивств, у яких загинули 139 людина;

64 випадки завдання тяжких тілесних ушкоджень, від яких померли 64 людини;

20 порушень правил дорожнього руху, що спричинили смерть 31 людини;

5 випадків заподіяння смерті через необережність, жертвами яких стали 5 осіб;

2 відміни до вживання наркотиків, через це померли двоє неповнолітніх;

1 вбивство з перевищенням меж необхідної оборони.

Окрім того, зі 125 помилуваних і умовно звільнених учасників війни, які знову вбили або заподіяли шкоду, що спричинила смерть, 54 – раніше мали судимість за аналогічні злочини, а ще 3 – за зґвалтування.

Найпоширенішим злочином в оновленій вибірці залишається навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечного для життя. Учасники війни, що повернулися, скоїли як мінімум 220 подібних злочинів, в результаті яких 64 особи загинули й ще 158 отримали каліцтва, що призвели, зокрема, до інвалідності. Ще 66 людей, які вижили, отримали тяжкі травми внаслідок замахів на вбивство, перевищення самооборони й через необережність і внаслідок порушення правил дорожнього руху,

– зауважують журналісти.

Однак у ЗМІ наголошують, що таких випадків може бути набагато більше, адже російські суди засекречують справи. Найбільше злочинів після повернення російських військових з війни зафіксували у Костромській, Московській та Ростовській областях. "Лідирує" за кількістю злочинів і Краснодарський край.