Про це пишуть росЗМІ з посиланням на інформацію з федерального проєкту "Розвиток інфраструктури, забезпечення безпеки та формування спеціалізованої системи сертифікації безпілотних авіаційних систем (БАС)". Загалом окупанти планують витратити на захист аеропортів понад 11 мільярдів рублів, передає 24 Канал.

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Росія посилює захист аеропортів

Як пишуть у росЗМІ, до 2028 року 31 великий аеропорт на території країни-агресорки повинні мати антидронові системи захисту. На це виділять понад 11 мільярдів рублів.

Про які самі аеропорти мовиться – невідомо. Однак у ЗМІ зауважують, що серед них 20 аеродромів та аеропортів, які у федеральній власності, ще 11 – у приватній.

За попередньою інформацією, це проєкт окупанти вже почали реалізовувати. Відомо, що згідно з планом наступного року від дронів має бути захищений один аеродром із «"віднесених до об'єктів транспортної інфраструктури повітряного транспорту І категорії", що перебуває у федеральній власності. На це планують направити 966 мільйонів рублів.

Варто зауважити, що нині кілька аеропортів вже мають антидроновий захист. До прикладу, аеропорт Сочі окупанти вже обладнали засобами для боротьби з безпілотниками. Крім того, росіяни настільки бояться атак дронів, що у московському "Домодєдово" також тестують різні системи.