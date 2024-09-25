Об этом пишут росСМИ со ссылкой на информацию из федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечения безопасности и формирования специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)". В общем оккупанты планируют потратить на защиту аэропортов более 11 миллиардов рублей, передает 24 Канал.

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Россия усиливает защиту аэропортов

Как пишут в росСМИ, до 2028 года 31 крупный аэропорт на территории страны-агрессора должны иметь антидронные системы защиты. На это выделят более 11 миллиардов рублей.

О каких именно аэропортах говорится – неизвестно. Однако в СМИ отмечают, что среди них 20 аэродромов и аэропортов, которые в федеральной собственности, еще 11 – в частной.

По предварительной информации, это проект оккупанты уже начали реализовывать. Известно, что согласно плану в следующем году от дронов должен быть защищен один аэродром из ""отнесенных к объектам транспортной инфраструктуры воздушного транспорта I категории", находящийся в федеральной собственности. На это планируют направить 966 миллионов рублей.

Стоит заметить, что сейчас несколько аэропортов уже имеют антидроновую защиту. К примеру, аэропорт Сочи оккупанты уже оборудовали средствами для борьбы с беспилотниками. Кроме того, россияне настолько боятся атак дронов, что в московском "Домодедово" также тестируют различные системы.